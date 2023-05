Insecten eten vinden we smerig en dit is waarom

Meelwormen of sprinkhanen eten? Doe maar niet. Tenminste, dat is het idee bij insecten dat we van kinds af aan meekrijgen. Een mier uit de zandbak in je mond stoppen, is dan duidelijk niet de bedoeling. En dat is precies waarom we het als volwassene zo gek vinden om het nu opeens wel te eten. Toch investeert het Protix uit Bergen op Zoom er miljoenen in om hun insecten op de consumentenmarkt te krijgen. Maar is dat realistisch? "Het zit tussen je oren", zegt fooddesigner Jamie Penders erover. "Een worstenbroodje met meelworm erin lijkt mij best lekker."

"Wat je kiest om te eten, is iets heel psychologisch", legt Penders uit. "Mensen die wel vlees eten, zijn dat vanuit hun opvoeding gewend. Maar een kat, hond of paard eten, vinden we dan weer heel erg. Omdat we dat als onze vrienden zien." Daar tegenover staat dat we insecten bijna niet als échte dieren zien. "Het zijn bijna een soort onderkruipsels voor mensen. Het heeft iets viezigs." Je voedingskeuzes krijg je dus voor een stukje mee vanuit huis mee. Je ouders leren je wat je wel of niet in je mond moet stoppen en wat je moet eten om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Dat insecten niet per se in dat voedingspatroon terugkomen, hoeft daarentegen niet te betekenen dat we dat nooit normaal gaan vinden. "Er moet nog een soort gewenning krijgen. Net zoals we havermelk eerst heel gek vonden, maar dat ook steeds normaler wordt."

"Meelwormen vind ik best lekker, een beetje noot-achtig. Sprinkhanen vind ik iets minder."

Maar zo spannend als de consument het vindt, zo interessant vindt de voedingsindustrie het zelf. "Tijdens mijn studie was het helemaal een item", vertelt Penders erover. "Toen al waren er bitterballen van insecten en werd er door chefkoks mee geëxperimenteerd." Het verwerken van insecten in voedsel is namelijk niet alleen vernieuwend omdat het onbekend en spannend is, maar ook omdat het een hele duurzame methode is om eiwit uit te winnen. En de smaak? "Meelwormen vind ik best lekker, een beetje noot-achtig. Sprinkhanen vind ik iets minder." Doordat restaurants en chefs ermee experimenteren, wordt het voor avontuurlijke eters ook steeds interessanter. Het geeft ze motivatie om het er toch maar eens op te wagen. "En ik denk dat het voor mensen die veel met gezondheid bezig zijn ook heel interessant is, maar voor de supermarkt is het misschien nog net wat te heftig." Als mensen op de verpakking lezen hoeveel sprinkhanen er in zo'n burger zitten, schrikt dat misschien toch nog een beetje af.

"Sta je tijdens het eten van een worstenbroodje ook stil bij het idee dat je een dood varken eet?"

Zelf is Penders ook niet vies van wat experimenten in de keuken. "Ik zou er denk ik een lekker Brabants worstenbroodje van maken", mijmert ze. "Daar heb je ook al wat vegetarische varianten van, dus waarom geen worstje van meelwormen?" Ze stelt voor om ze eens aan het publiek te laten proeven op beurzen. Dan zal het misschien nog even wennen zijn, maar ook een goede wake-upcall. "Want sta je tijdens het eten van een normaal worstenbroodje ook zo stil bij het idee dat je een dood varken aan het eten bent?"