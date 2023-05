Zo geniet Brabant van een prachtig lenteweekend

We hebben er even op moeten wachten, maar Brabant geniet eindelijk van een heerlijk lenteweekend. Met temperaturen boven de twintig graden, een blauwe lucht en een zalig zonnetje, kan er niet veel meer mis. En dat zien we! Het levert deze prachtige plaatjes op.

Heb jij ook leuke foto's van dit prachtige lenteweekend? Stuur ze op!

Daniëlle ging een eind fietsen met haar dochter door het mooie Brabantse land (foto: Daniëlle Wijker)

We tellen een tent, tuinstoelen en een hangmat. Deze rekenen we goed! (foto: Michiel Smits)

Met zonder jas op het terras: kon gewoon deze mooie zaterdag! (foto: H. Voermans)

Gezellige drukte in het stadspark in Breda (foto: H. Voermans)

Natuurlijk is er op zo'n mooie lentedag wel ruimte voor een ijsje! (foto: Daan Daniël de Vries)

In Breda werd zelfs in bikini beachvolleybal gespeeld (foto: H. Voermans)

De kleindochter van Jos had deze mooie lentedag uitgekozen om kampioen te worden (foto: Jos Guffens)

De zon laat zich al bijna de hele dag zien vandaag (foto: Ben Saanen)

Een prachtige dag voor een fietstocht (foto: Mart K.)

Het is óók een heel mooie dag om met een kuikentje te knuffelen (foto: Door Kuijken)