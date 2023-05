Een enorme fik in een leegstaand pand in het centrum van Eindhoven zorgde zaterdagavond voor heel veel rookoverlast. Tot in de wijde omtrek waren dikke rookwolken te zien. Er is een NL-Alert verstuurd en de brandweer adviseert mensen binnen te blijven en uit de rook. Zo zag de brand in het Eindhovense stadscentrum eruit:

Vanuit de verte zijn de rookwolken te zien die opstijgen vanuit het centrum (Foto: Bianca Maas)

Het zijn dikke gele rookwolken die ontsnappen (Foto: SQ Vision)

De rook is zo dik en vol dat op straat weinig meer te zien is (Foto: SQ Vision)

Vanaf een iets hogere plek is goed te zien hoe dik de rookwolken zijn (Foto: SQ Vision)

De rook was overal in de binnenstad te ruiken (Foto: SQ Vision)

Foto: Aidyn van Woersem

Foto: Joost Tenback

Foto: Marc Rademakers