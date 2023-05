Man in zijn been geschoten bij Jumbo, honderden meters verderop gevonden

Een man is zondagavond rond kwart voor zeven in zijn been geschoten op het Bart van Peltplein in Tilburg. Dat gebeurde op de parkeerplaats van de Jumbo die daar zit. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.

Het slachtoffer werd in eerste instantie niet op het Bart van Peltplein gevonden, maar honderden meters verderop. Op de kruising van de Ringbaan Noord en de Maasstraat. Hoe de man daar terecht gekomen is, is een raadsel. Maar het slachtoffer is daar in een ambulance gelegd en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. Mes gevonden

De dader of daders gingen er vanaf de plek van de schietpartij, snel vandoor in een auto. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een donkere auto ging, maar dat is niet helemaal zeker. Ieder spoor ontbreekt nog. Ondertussen is de parkeerplaats van de Jumbo afgezet. Op de parkeerplaats is tijdens het onderzoek een mes gevonden. Er waren veel mensen boodschappen aan het doen in de supermarkt op zondagavond. De politie heeft daar dan ook veel mensen gesproken die mogelijk wat hebben gezien. Ook worden er camerabeelden bekeken.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision