Een man is zondagavond in zijn been geschoten op het Bart van Peltplein in Tilburg. De politie zet de omgeving af en doet onderzoek.

Veel is er nog niet bekend over de schietpartij. De dader of daders gingen er snel vandoor in een auto. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een donkere auto ging, maar dat is niet helemaal zeker. Meer kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision