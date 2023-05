Bekers op het veld bij FC Utrecht - RKC, maar wedstrijd toch uitgespeeld

De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk is zaterdag diep in blessuretijd van de tweede helft stilgelegd, nadat er tot twee keer toe bekers op het veld waren gegooid vanaf de tribune. Volgens de regels van de KNVB wordt de wedstrijd dan gestaakt, maar op last van de burgemeester van Utrecht werd de wedstrijd toch uitgespeeld.

Met 'de wedstrijd uitspelen' is eigenlijk te veel gezegd: aanvoerders Nick Viergever (FC Utrecht) en Michiel Kramer (RKC Waalwijk) spraken af dat beide teams, als statement naar de bekergooiers, niet echt meer gingen voetballen. De bal ging na de aftrap naar keeper Etienne Vaessen van RKC en hij hield de bal de resterende tijd bij zich. Toen de blessuretijd er helemaal op zat, haalde Oostrom de bal bij de doelman op en floot hij voor het einde van de wedstrijd. Bekers na goals van Utrecht

Het ging beide keren mis na een doelpunt van FC Utrecht. Toen spits Anastasios Douvikas na een uur spelen de score opende, gooiden fans van Utrecht bij het vieren van het doelpunt enkele bekers richting het veld. In blessuretijd zorgde invaller Zakaria Labyad voor de 2-0. Ook toen belandde een drinkbeker op het veld.

Er werd in de Galgenwaard even niet gevoetbald; deze mededeling was op de schermen te zien (foto: ANP).