'Voetbal beetje kapotgemaakt, 19.000 mensen gedragen zich wél'

RKC Waalwijk-aanvoerder Michiel Kramer baalt ervan dat de wedstrijd tegen FC Utrecht zaterdagavond tot twee keer toe werd stilgelegd, omdat supporters van Utrecht bekers op het veld gooiden. "Het voetbal wordt een beetje kapot gemaakt als we dit elke keer krijgen."

Volgens de strenge regels van de KNVB wordt een wedstrijd gestaakt als er tot twee keer toe iets op het veld wordt gegooid, maar de burgemeester van Utrecht besliste dat de overige twee minuten zaterdagavond toch werden uitgespeeld.

"We moeten er niet helemaal in doorslaan", vindt aanvoerder Kramer. "Het hele ritme is uit de wedstrijd. Dat willen we niet. Ik ben bovendien 34. Ik word er niet soepeler van als ik elke keer naar binnen moet."

'19.000 mensen gedragen zich wel'

"Wat gebeurt, kan niet. Er zijn 19.000 mensen die zich wel gedragen", zegt Kramer.

Ook FC Utrecht-aanvoerder Nick Viergever baalt van de situatie. "Heel veel mensen gedragen zich goed. De regels zijn duidelijk. Voetbal is een leuk uitje, je moet plezier hebben als je naar het stadion gaat. Fans moeten ons supporteren. Dit gedrag hoort daar niet bij. Er zijn er een paar die het voor de rest verpesten."

'Samen besloten'

De spelers van de twee elftallen besloten echter om niet meer verder te voetballen. De bal werd alleen afgetrapt, daarna deden de 22 spelers helemaal niets meer. RKC-keeper Etienne Vaessen hield de bal onder zijn voet en de spelers keken ernaar. "We vonden het netjes het zo te doen. Dat hebben we samen besloten", zei Kramer tegen ESPN.

LEES OOK: Bekers op het veld bij FC Utrecht - RKC, maar wedstrijd is toch uitgespeeld