Bekers op het veld, maar toch werd wedstrijd RKC uitgespeeld: dat zit zo

Eén keer een beker op het veld betekent stilleggen, nóg een beker op het veld betekent staken. De nieuwe regels van de KNVB over voorwerpen op het veld zijn duidelijk, maar toch werd de wedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk zaterdagavond uitgespeeld. De regels zijn dus niet heilig, dat zit zo.

Het was burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht die besloot dat de wedstrijd zaterdagavond uitgespeeld moest worden. Na beker nummer twee op het veld staakte scheidsrechter Ingmar Oostrum het duel aanvankelijk, maar later tikte de klok gewoon weer verder.

"Onze regels zijn helder: dit had definitief gestaakt moeten worden, ondanks dat er nog maar twee minuten te spelen waren", liet de voetbalbond zaterdagavond weten. "Maar de burgemeester kan dit overrulen met voor haar moverende redenen en dat heeft zij gedaan."

Spanningen in en rond het stadion

De burgemeester wilde uit veiligheidsoverwegingen dat de wedstrijd uitgespeeld werd. Een woordvoerder van de burgemeester meldt dat het vroegtijdig beëindigen van de wedstrijd mogelijk tot spanningen in en rond het stadion zou leiden.

Doorslaggevend voor de burgemeester was dat er nog maar twee minuten speeltijd op de klok stond.

De twee toeschouwers die plastic bekers op het veld gooiden zijn bekend en krijgen een stadionverbod, voegt de woordvoerder er nog aan toe.

Scheidsrechter zit er niet mee

Scheidsrechter Oostrum zat er niet echt mee, vertelde hij voor de camera bij ESPN: "Het is best wel helder. Ik krijg instructies. Voor mij is maar een kleine rol weggelegd."

"Volgens het protocol wordt een wedstrijd gestaakt, maar er spelen ook andere belangen, zoals de openbare orde", legde Oostrom uit.

"Na de eerste keer overleggen we al wat we gaan doen als het weer misgaat. Toen dat gebeurde, heeft de veiligheidscoördinator contact gelegd met de burgemeester. Zij neemt de beslissing."