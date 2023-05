Excuses gemeente na urenlange storing in parkeergarage

De gemeente Den Bosch biedt maandag haar excuses aan voor de overlast na de storing zondag in de Sint-Janparkeergarage. Door de storing konden bezoekers de garage urenlang niet in of uit. Uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om rolluiken open te zagen waarna mensen weer bij hun auto konden.

"Stond u geparkeerd in deze parkeergarage en kon u niet uitrijden? Onze excuses voor het ongemak", zegt de gemeente maandagochtend. Ook geeft ze aan alle uitrijkosten te vergoeden. Dat geldt ook voor andere kosten die mensen hebben gemaakt voor bijvoorbeeld alternatief vervoer. Door een storing bij de Sint-Janparkeergarage in Den Bosch, konden zondagmiddag autobezitters 3,5 uur lang de garage niet in of uit. Het brandalarm in de Sint-Janparkeergarage ging zondag rond kwart voor drie af. Daarbij werd omgeroepen dat iedereen de garage moest verlaten. Daarna gingen de ijzeren rolluiken tussen de verschillende parkeerdekken dicht. De brandweer moest de rolluiken met een slijptol openzagen. Pas rond kwart over zes reden de eerste auto's de garage uit.