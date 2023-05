Drugsbaas Harry P. doet aanzoek in rechtbank, zijn vriendin zegt ja

Drugsbaas Harry P. uit Bergeijk heeft op de eerste dag van zijn strafproces voor de rechtbank in Den Bosch zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Hij deed dat op het einde van de zitting vanuit de verdachtenbank. Zijn vriendin zei ja.

Elkaar kussen was niet mogelijk. P. zit nog altijd vast en hij mocht zijn aanstaande niet in de armen sluiten. Wel klonk in de rechtszaal in het Bossche Paleis van Justitie een luid applaus. Medeverdachten konden hem kort de hand schudden, voordat hij naar het cellencomplex van de rechtbank werd gebracht.

De 33-jarige P. zit vast, omdat hij een drugsorganisatie zou hebben geleid die zich bezighield met productie en handel in pillen. Voor die zaak zijn veertien dagen uitgetrokken.

P. en de meeste van zijn medeverdachten werden in november 2021 aangehouden tijdens een grote politieactie op hun woonwagenkamp in Bergeijk. De zaak kwam aan het rollen doordat de politie kon meelezen met chatberichten op de versleutelde berichtendiensten EncroChat, SkyECC en ANOM. Voor de strafzaak zijn veertien dagen uitgetrokken.

Zijn vriendin zal dinsdag mogelijk weer in de rechtbank zitten. Dan is de tweede dag in het proces tegen haar kersverse verloofde. Ook wordt uitspraak gedaan in de zaak tegen haar vader Peter ‘Peerke’ S. voor het leiden van weer een andere drugsbende in Eersel. Tegen hem was vijftien jaar cel geëist.

Harry P. noemde zichzelf de ‘prins van de Eindhovense onderwereld’. De uitspraak in zijn zaak is pas 13 juli.

