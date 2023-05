Fouad werd vijf keer in hoofd geschoten: 15 jaar cel geëist in hoger beroep

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Eindhovenaar Seyed K. vijftien jaar de cel ingaat voor het doodschieten van de 34-jarige Fouad Rashidi. Dat is dezelfde straf die de verdachte van de rechtbank kreeg en waartegen hij in beroep ging.

In 2019 vroeg het OM nog om een celstraf van 13 jaar, maar de rechters gaven vijftien jaar. Dat was reden voor Seyed om in hoger beroep te gaan.

Rashidi werd op 8 september 2018 doodgeschoten in een auto in de Sionstraat in Eindhoven. Hij zat achter het stuur toen hij vijf keer in zijn hoofd werd geschoten.

De verdachte en Rashidi kenden elkaar. Het slachtoffer had namelijk een kantoor in het bedrijfspand van de verdachte, die auto’s verkocht. Rashidi zat in de autolakbranche. Mogelijk hadden ze een conflict, maar waarover werd nooit duidelijk.

Seyed ontkent nog altijd dat hij de schutter was, maar er waren meerdere getuigen van de schietpartij op de openbare weg. Dat is ook de reden dat de rechters in 2019 vijftien jaar cel gaven, de maximale straf voor doodslag. De verdachte had ook omstanders kunnen raken.

Impact op gezin

De advocaat-generaal stond maandag in de zittingszaal stil bij de impact dat de schietpartij heeft gehad. “Aan het jonge leven van het slachtoffer is heel plotseling door vuurwapengeweld een einde gekomen. De wereld van zijn ouders, broers, zus en partner is compleet ingestort. Hij was de jongste uit het gezin, kwam dagelijks bij zijn ouders langs. Hij kookte graag voor hen en verwende hen met lekkernijen die hij meebracht. Het leven valt hen nu zwaar."

Na de dood van Fouad is alle levensvreugde bij de familie verdwenen, aldus het OM. "De verdachte is hier verantwoordelijk voor, maar blijft volhouden onschuldig te zijn."

Volgens het OM is er genoeg bewijs, los van de getuigenverklaringen. Uit onderzoek bleek dat hij de laatste was die telefonisch contact had met het slachtoffer. Ook zat zijn DNA op drie kogelhulzen die bij de auto werden gevonden en had hij bloed van het slachtoffer op zijn schoenen.

