Zwamburgers en vegetarische frikandellen: ook die komen uit de Peel

Mariëlle van Lieshout uit Liessel teelt oesterzwammen. Ze groeide er mee op en kan niet wachten tot iedereen in de Peel en vooral ook daarbuiten kennismaakt met haar product. “Toeristen die het hier kopen, en thuis aan hun vrienden en kennissen laten proeven. Dat zou mooi zijn.” Daarvoor wordt op 8 juni officieel het label 'Product uit het Land van de Peel' in het leven geroepen.

“In 2016 hebben we gekeken wat we konden doen met het deel van de zwam dat niet gebruikt werd: het steeltje. We kwamen tot een aantal vegetarische producten, zoals bijvoorbeeld de rekandel, een frikandel maar dan van oesterzwamsteeltjes."

Mariëlle ontwikkelde in samenwerking met een slager producten waar haar oesterzwammen in konden worden verwerkt. Een hamburger bijvoorbeeld met de helft vlees en de helft zwam. Ook de zwamworstenbroodjes doen het goed. Ze wonnen zelfs de publieksprijs bij de wedstrijd ‘Worstenbroodje van de toekomst’.

Mariëlle krijgt positieve energie van de oproep van het Innovatiehuis om mee te doen aan het label. “Zo wordt het boeren nieuw leven in geblazen. Ik hoop dat we dit enthousiasme met elkaar kunnen vasthouden. Bijvoorbeeld door fietstochten te organiseren langs alle boerderijen die meedoen. Of een foodtruckfestival met plaatselijke producten.”

Theo's ouders hadden een rundveebedrijf, maar daar had hij niet veel plezier in. Toen in de jaren 90 de geitenhouderij in opkomst was, leek hem dat wel wat.

De Q-koortsepidemie bleef hem gelukkig bespaard, maar hij besloot daarna wel zijn producten dichter bij huis te verkopen. “We besloten biologisch te gaan boeren met geiten die vaak in de wei staan. Toen stapten de mensen meteen van hun fiets om te vragen of we ook kaas verkochten. Zo is het balletje gaan rollen.”

Mariëlle en Theo hopen vooral dat het label bijdraagt aan naamsbekendheid. Dat ze niet ineens veel meer gaan verkopen, zien ze ook wel. "Het zou prachtig zijn als elk dorp in de Peel een klein winkeltje zou krijgen waar alle producten liggen", zegt Theo. Een volgende stap in het project.