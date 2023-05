Freek Bartels (36) krijgt award voor beste hoofdrol in musical

Freek Bartels heeft maandagavond de award gewonnen voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical. De 36-jarige Tilburger ontving de onderscheiding voor zijn vertolking van Javert in Les Misérables. In zijn kort dankwoord noemde hij de prijs vooral een erkenning van zijn kwaliteiten.

Freek Bartels kreeg het beeldje tijdens het jaarlijkse Musical Awards Gala 2023. Het muziekspektakel werd gehouden in het Circustheater in Scheveningen. Er waren behalve Bartels meer Brabanders genomineerd, maar alle andere kandidaten grepen naast een prijs. Remko Vrijdag uit Waalre was kandidaat in dezelfde categorie als Bartels en wel voor zijn aandeel in Charlie and the Chocolate Factory.

Nadat hij de award in ontvangst had genomen, deelde Bartels complimenten uit aan zijn directe collega's. Ook zijn ouders noemde hij. Zij brachten hem vroeger, als kleine jongen, naar piano- en dansles en ze stonden zo aan de basis van zijn carrière.

Een carrière overigens, waarin hij vijftien jaar geleden ook al eens een rol speelde in Les Misérables. Toen stond hij in deze klassieke productie als de studentenleider Enjolras op de planken.

In datzelfde jaar, 2008, werd hij winnaar van het televisieprogramma Op zoek naar Joseph. In 2017 won Bartels de prijs voor beste mannelijke bijrol in een grote musical. Dit vanwege zijn rol van de ijdele en arrogante Gaston in Beauty and the Beast.

Een ander hoogtepunt in Bartels' loopbaan was de hoofdrol van Jezus in The Passion van 2021.

