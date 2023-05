Petanquebal ontploft maar zelden: 'Meestal zijn het de goedkopere sets'

Een Eindhovenaar raakte afgelopen weekend gewond nadat een petanquebal in een vuurkorf zo heet was geworden dat hij ontplofte. Over de omstandigheden is nog weinig bekend. Dat een petanquebal ontploft, komt zelden voor, maar het was zeker niet voor het eerst.

Wie zo'n glimmende petanquebal in de handen heeft, denkt niet meteen aan ontploffingsgevaar. Toch gebeurde het begin deze eeuw in een Zwitserse supermarkt. Een pakket petanqueballen voor op de camping ontplofte spontaan in het magazijn. Onderzoek wees uit dat de ballen waren gevuld met verontreinigd zand. Dat veroorzaakte een chemische reactie en overdruk in een van de ballen. De schade bleef gelukkig beperkt.

Natuurkundige effecten

Jan Kapel is deskundige explosieve stoffen bij REASeuro in Riel. Ook hij weet dat een ontploffende petanquebal een uitzondering is. "Zo'n bal bestaat uit twee verschillende soorten metaal met een lasnaad. Deze metaalsoorten zetten ieder op hun eigen manier uit. In een vuurkorf kunnen dan zo'n sterke krachten ontstaan dat de petanquebal uit elkaar kan springen”, legt hij uit.

Volgens de deskundige is het uitzetten van de metalen de meest logische oorzaak voor een mogelijke ontploffing. "Je moet er niet te dichtbij staan, want dan kun je gewond raken."

Goedkope sets

Martin van der Linden van JDC-Sport is al veertig jaar Nederlands importeur van ballen van het merk Obut uit Frankrijk. "Een ontploffing heb ik nog nooit meegemaakt", zegt hij. De importeur legt uit dat de Obut-ballen uit Frankrijk een stuk degelijker zijn en voldoen aan de wedstrijdnormen.

Volgens Van der Linden laat de kwaliteit van Aziatische ballen vaak te wensen over. "Bij explosies zijn het altijd deze goedkopere sets. Slecht gelaste naden, soms met zand gevuld of er is vochtvorming. Bij oververhitting of overdruk vallen ze uit elkaar. Als zo'n bal ontploft, kunnen de stukken wel zo'n vijfentwintig meter verderop terechtkomen."

Van der Linden: "Ik moet het afkloppen, maar een explosie is mij gelukkig nog niet overkomen. Het zal je maar gebeuren."