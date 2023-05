Iedereen snel rijk als je maar je best doet: dure cursus of piramidespel?

Snelle auto's scheuren het parkeerterrein Chasséveld in Breda op. Jonge mannen in een strak pak en vrouwen met een notitieblok onder de arm stappen uit en lopen naar het Chassé Theater. Een groepje jongeren van het omstreden bedrijf IM Academy houdt er een evenement. De boodschap: iedereen kan rijk en gelukkig worden, als je maar hard genoeg je best doet. Hoe kan een bedrijf dat in andere landen veroordeeld is als piramidespel, in Brabant gewoon zijn gang gaan?

Redactie Geschreven door

Omroep Brabant werd zelf lid van IM Academy en sprak met mensen die eruit zijn gestapt. Dat zie je in deze HOE..?

Wachten op privacy instellingen...

Er hangt een opgewekte sfeer in de foyer en in de zaal met 1400 Nederlandse en Belgische jongeren overheerst de geur van aftershave. De sprekers zijn een aantal 'succesvolle' jongeren die groots worden aangekondigd en met gejoel worden onthaald. De middag is gevuld met opzwepende presentaties waarin zij vertellen hoe ze zo succesvol zijn geworden en hoe jíj dat ook kan worden. De sprekers laten een afkeer blijken van het onderwijs, de overheid en media. Die uitspraken gaan erin als zoete koek en worden met applaus beloond. “Wat jouw ouders vertellen is niet altijd de waarheid. Alles wat we hebben geleerd, hebben we op school geleerd. Ga eens voor jezelf nadenken”, zegt de 21-jarige Luuk Brands uit Waalwijk.

"Het lijkt wel een sekte of kerkgenootschap."

Als de omstreden Amerikaanse zakenman Alex Morton als hoofdspreker op het podium komt, gaan honderden mobieltjes de lucht in. Het lijkt wel een concert van een beroemde rapper. Morton is alleen geen rapper, maar iemand die hoog in de top zit van het Amerikaanse IM Academy. Het bedrijf biedt cursussen aan over handelen in cryptomunten, succesvol worden op social media en positief denken. Veel uitspraken tijdens het evenement neigen naar complottheorieën. We legden daarom wat voorbeelden voor aan Jelle van Buuren van de Universiteit van Leiden, die complottheorieën onderzoekt. Volgens hem zijn de evenementen van IM Academy erg Amerikaans. "Het lijkt wel een sekte of kerkgenootschap. Iedereen lijkt in een soort collectieve hysterie te raken."

"Het is niet zo dat iedereen snel rijk wordt."

Wat voor effect dit heeft op iemand, verschilt volgens Van Buuren per persoon. "Als je hier helemaal in wordt meegezogen, heb je weinig zin om nog een opleiding te volgen. Uiteindelijk kan je dan van een koude kermis thuiskomen. Succes is geen simpele keuze, zoals zij zeggen. Het is niet zo dat iedereen snel rijk wordt, als je maar wat handige tips krijgt." Bij IM Academy kun je niet alleen cursussen volgen om snel rijk te worden, maar je kunt ook veel geld verdienen door andere mensen lid te maken. Jongeren die veel nieuwe leden hebben binnengehaald, verdienen daarmee ook veel aanzien. Op social media wekken ze de indruk dat je rijk kunt worden en een luxe leven kunt leiden, als je je aansluit.

"Ons is niets bekend."