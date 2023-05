Omstreden miljonair verleidt jongeren om snel rijk en gelukkig te worden

Je hebt het misschien wel eens van gehoord: we zitten met zijn allen vast in 'het systeem' waaraan we zouden moeten 'ontsnappen'. Die boodschap stond centraal tijdens een evenement van de omstreden organisatie IM Academy zondag in het Chassé Theater in Breda. Wat is het doel van dit soort bijeenkomsten en wat voor effect hebben ze op jongeren? "Het gevaar kan zijn dat mensen zo radicaal breken met hun omgeving, dat ze met lege handen en geïsoleerd achterblijven."

Hoofdspreker van het evenement was Alex Morton, een omstreden Amerikaanse miljonair die rondtoert door Europa met zijn show 'Escape the Matrix' (ontsnap aan de matrix). Morton was eerdere betrokken bij piramidespellen van Amerikaanse bedrijven. Toch trok hij zondag zo'n 1400 jongeren naar Breda. Zijn uitspraken als 'We zijn ons hele leven voorgelogen' en 'Vertrouw de wereld niet meer' worden ontvangen met enthousiast gejoel.

"Het is een heel aantrekkelijke boodschap."

Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden onderzoekt complottheorieën. Hij legt de boodschap van Morton uit. "Het idee komt oorspronkelijk uit de film The Matrix uit 1999. De boodschap is: probeer te ontsnappen uit de kooi van de huidige samenleving. Ontsnap aan alle regels, aan alle instanties en aan alle afspraken die we hebben gemaakt. Als je hieruit breekt, kom je in een andere wereld waarin je helemaal vrij bent." Morton is verbonden aan het omstreden Amerikaanse cursusplatform IM Academy. Die organisatie gebruikt deze boodschap om jongeren aan te trekken. Volgens van Buuren is dat niet gek. "Het is een aantrekkelijke boodschap. Je wordt aangesproken met een taal die heel erg in de jongerencultuur zit. Er zit spiritualiteit in, wat glitter en glamour en het is ook een beetje de taal van de influencers." De persoonlijke vrijheid gaat volgens hem boven het belang van de samenleving.

"Je kunt alles bereiken wat je maar wilt, als je de cursus koopt."

IM Academy biedt online cursussen aan in onder meer de handel in cryptomunten, maar je kunt ook geld verdienen door nieuwe leden te werven. Een aantal Brabantse jongeren zijn bekende gezichten binnen deze organisatie. Ze laten op social media hun luxe levensstijl zien. Daarmee sporen ze andere jongeren aan om zich ook aan te sluiten bij IM Academy om zo rijk en gelukkig te worden. Alle aandacht is gericht op het individu, vertelt Van Buuren: "Het gaat heel erg over persoonlijke ontwikkeling. Centraal staat het idee dat je alles kunt bereiken, als je er maar in gelooft. Als je positief denkt en als je de cursus van hen koopt. En daar zit het addertje onder het gras."

"Des te meer mensen in dit verhaal geloven, des te meer geld er binnenkomt."

Wat voor effect dit kan hebben op jongeren, verschilt per persoon. "Als heel veel jongeren hierin meegaan, zullen ze er ook achter komen dat dit sprookje te mooi is om waar te zijn. Het gevaar kan zijn dat ze zo radicaal breken met hun omgeving, dat ze met lege handen en geïsoleerd achterblijven." Uiteindelijk verdient vooral IM Academy eraan, zo stelt van Buuren. "Uiteindelijk worden de mensen die de Academy runnen er financieel beter van. Des te meer mensen in dit verhaal geloven, des te meer cursussen er worden verkocht en des te meer geld er binnenkomt." IM Academy en de Brabantse jongeren die het evenement mee organiseerden, gaven geen antwoord op onze vragen. Omroep Brabant werd zelf lid van IM Academy en sprak met jongeren die uit de organisatie stapten. Dat zie je in deze aflevering van HOE..?