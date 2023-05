Brand in twee huizen: buurvrouw (73) waarschuwt slapende bewoners

Vlammen sloegen dinsdag tegen middernacht uit het dak van twee huizen aan de Eindhovenseweg in Boxtel. De bewoners van een van de huizen lagen op dat moment boven te slapen en werden gewaarschuwd door hun 73-jarige buurvrouw. De brand is ontstaan door de houtkachel van die buurvrouw, waardoor de schoorsteen en de spouwmuur tussen beide huizen vlamvatte.

Eigenaar Barth bekijkt woensdagochtend de schade aan zijn huis. Hij woont zelf niet meer aan de Eindhovenseweg en verhuurt het huis. “Met de huurders gaat het goed”, weet hij. “Ze lagen al te slapen toen de buurvrouw alarm sloeg. Ze konden veilig naar buiten komen.”

Doorgebrand

Het is halftwaalf als de 73-jarige buurvrouw een gek geluid hoort. “Ze ging buiten kijken en zag toen de vlammen al uit het dak schieten”, weet Barth te vertellen. “Haar houtkachel stond aan. De schoorsteen is zo warm geworden dat de spouwmuur in brand vloog.”

Hoe het kon gebeuren? Barth heeft geen idee. “De buurvrouw had haar schoorsteen pas nog laten vegen en ze had een nieuwe buis tussen de kachel en de schoorsteen laten zetten. De brand ontstond in het oude gemetselde rookkanaal en sloeg zo over naar mijn huis.”

Huurders

Aan de buitenkant is de schade aan het dak goed te zien. Dakpannen zijn weggeslagen door de vlammen en het bluswater. De dakconstructie is verschroeid. “Binnen lijkt op het eerste gezicht de schade mee te vallen”, zegt Barth. Maar schijn bedriegt. “De spouwmuur is helemaal weggebrand en zit door het blussen vol water. De schade is echt heel erg groot.”

Barth woonde tot een paar jaar geleden zelf in het huis. “Ik heb het in 2013 helemaal opnieuw opgebouwd. Het was dus allemaal nog vrij nieuw.” Het herstellen van de schade zal lange tijd gaan duren en daarom is de eigenaar opzoek naar een tijdelijk onderkomen voor zijn huurders.