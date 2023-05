50.000 kinderen kiezen hun favoriete boek en dit is de winnaar

Rutger Vink en Thomas van Grinsven uit Den Bosch hebben weer het beste boek geschreven voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Hun boek, 'De avonturen van Rutger, Thomas en Paco: De tijdmachine', kreeg de meeste stemmen van de Kinderjury.

Schrijver Thomas van Grinsven is heel blij dat het harde werken beloond wordt. "We stoppen zoveel liefde en passie in onze boekenreeks, dat het dan op deze manier beloond wordt is dan echt fantastisch." Eind dit jaar komt ook het derde deel van hun boekenreeks uit.

In Rotterdam kregen Rutger en Thomas hun prijs uit handen van Zapp-presentator Rachel Rosier en jonge lezers Frederique, Teun en Romé. De online stembus sloot pas tijdens de uitreiking en het was dus tot het laatste moment spannend wie er zou winnen.

Kinderjury

Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar vormen samen de Kinderjury en zij bepalen in twee leeftijdsgroepen welke boeken er winnen. De Kinderjury prijs wordt al sinds 1988 uitgereikt. Vorig jaar wonnen Rutger Vink en Thomas van Grinsven ook al. Toen met 'De magische halsband', het eerste deel in hun serie. "Wij zijn echt supertrots en heel dankbaar dat we nu voor het tweede jaar op rij hebben gewonnen", zegt een trotse Rutger Vink.

Tijdens de stemweken hebben 50.000 kinderen gestemd op hun favoriete boek van vorig jaar. In de andere 10 tot en met 12 jaar won Kevin Hassing met 'Mus en kapitein Kwaadbaard en de Amorfe'.

