Moordverdachte (17) lacht om lage strafeis in filmpje uit Den Hey-Acker

Op social media gaat een filmpje rond van een verdachte (17) die lacht om de straf die maandag tegen hem werd geëist voor het doodsteken van de 20-jarige Rainee Laveist in Vlissingen. De verdachte zit in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, waar het filmpje ook is opgenomen. Grote vraag is hoe dat kan, want je mag er helemaal geen mobiele telefoon hebben.

Op het filmpje is de verdachte te zien terwijl iemand anders met hem praat. Lachend vertelt hij in straattaal dat justitie 'maar' anderhalf jaar cel en jeugd-tbs tegen hem heeft geëist.

'Terughoudend'

Een woordvoerder van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, waaronder Den Hey-Acker valt, zegt woensdagochtend dat hij heel terughoudend moet zijn in het beantwoorden van vragen. Het gaat hier namelijk om een minderjarige verdachte. Hij houdt het daarom bij een schriftelijke verklaring.

"We begrijpen dat het voor nabestaanden vreselijk moet zijn als gedetineerde jongeren zich laatdunkend uitlaten over hun strafzaak en beelden hiervan op sociale media plaatsen", staat in de verklaring. Daarom wordt 'alles op alles' gezet om verboden spullen, zoals telefoons en drugs, buiten de inrichting te houden. Hier zijn specialistische teams voor, die bijvoorbeeld met speurhonden telefoons kunnen opsporen.

De woordvoerder geeft ook aan dat 'bezoekers en jongeren bij binnenkomst altijd worden gecontroleerd op het bezit van bijvoorbeeld telefoons en drugs'. Ook wordt er volgens de verklaring actie ondernomen als er signalen zijn dat jongeren 'ondanks scherp toezicht' een mobiele telefoon hebben.

Daarom is er dinsdagochtend, nadat het filmpje naar buiten kwam, een 'spit-actie' gehouden in Den Hey-Acker. Daarbij is is in een kamer van 'een jongere' een mobiele telefoon gevonden. Onderzocht wordt nog van wie de telefoon is, wat er op de telefoon staat en hoe de telefoon de jeugdgevangenis binnen kon komen. Vragen die de woordvoerder woensdagochtend nog niet kan beantwoorden.

'Heel pijnlijk'

Een woordvoerder van het OM noemt het filmpje 'heel pijnlijk', vooral voor de nabestaanden van Rainee'. Inmiddels is er volgens hem vanuit het OM dan ook contact geweest met de nabestaanden. Daarbij bekijkt het OM of het filmpje nog gevolgen kan hebben voor de strafzaak tegen de 17-jarige verdachte. Iets zeggen over wat die gevolgen zouden kunnen zijn, wil hij niet.

De familie van Rainée Laveist heeft geschokt gereageerd op het filmpje. De familie kreeg het filmpje maandagavond 'van alle kanten' doorgespeeld, vertelt Niels Dekker van de organisatie 'Namens de familie' tegen Omroep Zeeland. "Ze waren na een lange dag bij de rechtbank uitgeblust, aangedaan en aangeslagen. Het filmpje is ongelofelijk respectloos en wreed."

"Ze hebben eerst hun zoon verloren. Daarna kregen ze een klap in het gezicht omdat het Openbaar Ministerie de verdachte niet volgens het volwassenstrafrecht wil berechten. Vervolgens krijgen ze als extra klap de verdachte die triomfantelijk vanuit de gevangenis roept hoe makkelijk hij ervanaf komt."