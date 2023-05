Marcel Musters weet het zeker: 'Hier wil ik oud worden en doodgaan'

TV-producenten en filmmakers weten Marcel Musters (63) uit Tilburg nog steeds te vinden, maar hij zegt overal 'nee' tegen. Op Wikipedia staat hij te boek als 'voormalig acteur'. Bijna veertig jaar lang zei hij bijna overal ja tegen, met als gevolg een flinke burn-out net op het moment dat hij een Gouden Kalf kreeg als 'beste acteur'. Hij vertelt er woensdag over in het tv-programma 'KRAAK vraagt door'.

Jarenlang was Marcel alom aanwezig als acteur. Hij speelde op televisie in 'Oud geld', 'Hertenkamp' , 'Penoza' en in heel veel andere series. Voor theatervoorstellingen met Maria Goos onder de titel 'Ons moeder' keerde hij terug naar zijn Tilburgse wortels. Net als voor 'Meepesaant', met die andere Tilburger: Marc-Marie Huijbregts. En hij speelde in talloze films als 'Zwartboek', 'Gooische vrouwen' en 'De Bende van Oss'.

Hij leeft nu als een halve kluizenaar in een krakkemikkig huisje op een vakantieparkje onder de rook van Amsterdam. En behalve zijn hond Mika heeft hij eigenlijk niet veel nodig. "Ik kom nergens en kijk geen films of series. Ik heb het allemaal wel gezien." Hij wijst naar de weilanden achter zijn huisje: "Dit is mijn televisie. Ik stel me voor dat dit er allemaal speciaal voor mij is."

Op zijn tandvlees speelde hij in 2019 nog de hoofdrol in de film 'God only knows'. Het was de rol van zijn leven, maar daarna was hij totaal opgebrand. "Er was een nacht dat ik heel veel pijn had en dacht dat ik doodging." De dokter had de volgende dag niet veel tijd nodig om zijn diagnose te stellen: een ernstige burn-out. Musters zat thuis op de bank toen hij een Gouden Kalf kreeg voor beste acteur voor zijn rol in 'God only knows'.

Het bleek zijn laatste rol te zijn. Daar heeft hij vrede mee, want hij voelt zich nu een stuk gelukkiger. Hij doet niet heel veel, maar maakt wel een podcast met de titel 'De 100 vrouwen van Marcel'. Daarin voert hij gesprekken met vrouwen die belangrijk waren in zijn leven. En dat bevalt hem zo goed dat hij nu ook al plannen maakt voor de volgende serie podcasts: 'De 100 mannen van Marcel'.