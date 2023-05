Janke (23) gaat lisdodden telen: 'Hier groeien nieuwe huizen'

De landbouw in Brabant staat voor een flinke uitdaging. Voor een gezonde toekomst is verandering nodig. Janke van Dijk (23) uit Helenaveen besloot haar toekomst helemaal om te gooien. Ze teelt nu lisdodden in de Peel. De planten groeien goed op natte grond en je kan er prima isolatiemateriaal van maken. Perfect voor bouwen met biologische materialen.

Janke van Dijk groeide op tussen de blauwe bessen. Maar toen ze een afstudeerrichting moest kiezen voor haar opleiding tuin- en akkerbouw, besloot ze eens buiten de geijkte paden te kijken. Het werd de richting 'natte teelten'. "Ik wist alleen dat het iets met water te maken zou hebben."

"Aardappelen en mais groeien niet in het water."

Voor het waterschap De Dommel ging ze met lisdodden aan de slag. "Dat wil dat beken en riviertjes meer door het landschap kronkelen. Maar aardappelen en mais groeien niet in het water, hè. Daarom kwamen lisdodden als mogelijke teelt in beeld." De plant die de meeste mensen alleen kennen van de slootkant heeft heel veel voordelen. Ze groeien op die plek omdat daar veel stikstof in de grond zit. De plant kan dat gebruiken om te groeien, maar zuivert ook het water. "Waterschap De Dommel gebruikt de plant ook bij de waterzuivering. Het water dat al bijna zuiver is, gaat daar nog door een natuurlijke zuivering met lisdodden. Zo wordt het water nog schoner."

"Je zal moeten kijken naar alternatieven."

De Peel, waar Janke woont, kan natte teelt goed gebruiken. Het waterpeil moet er omhoog. Dat heeft grote gevolgen voor boeren die nu grasland of mais hebben staan. "Als je in dit gebied wilt blijven zitten, vooral op lagere gronden, dan zal je moeten kijken naar andere mogelijkheden." En die zijn er dus, volgens Janke. De lisdodde kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. "Ook voor natuurbeheer is het goed. De planten kunnen worden gebruikt om water te bufferen en water vast te houden. Wat veel mensen niet zullen weten: je kan ze ook eten! De wortel van de lisdodde smaakt naar een asperge. De bladeren kan je eten als salade. Zelfs de bloemen zijn eetbaar."

"Voor de bouw van tiny houses is het heel geschikt."

Maar Janke wil de lisdodden vooral gaan telen voor isolatiemateriaal. Het kan gebruikt worden als spouwmuurisolatie. Als vervanger van de tempex korreltjes die veel minder milieuvriendelijk zijn. Je kan lisdodden ook persen tot isolatieplaten. "Daar kan je eenvoudig mee bouwen, bijvoorbeeld tiny houses. Als je die weer afbreekt, kan je het plaatmateriaal heel makkelijk recyclen." Wat Janke betreft kan dit zomaar een gewas van de toekomst zijn. Vooral in de Peel. "Nu zie je bordjes met: 'Hier groeien de frieten van Aviko'. Dan kan ook worden: 'Hier groeien nieuwe huizen'. "De jeugd van tegenwoordig ziet ook wel dat we het anders moeten doen. Maar je hebt daar wel hulp bij nodig." Innovatiehuis De Peel helpt daarbij. Zij hebben alle partijen bij elkaar gebracht: boeren, mensen uit de bouw en het Ministerie van LNV. "De kennis is er, maar er moet iemand zijn om het te coördineren. Dat doet het Innovatiehuis voor ons."

"Dit is echt de toekomst."