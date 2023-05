Lewis' vader sneuvelt voor zijn geboorte, nu krijgt hij foto's van de crash

De moeder van Lewis Burpee (79) is nog maar net van hem in verwachting als zijn vader sneuvelt in de Tweede Wereldoorlog. Nu, bijna 80 jaar later, krijgt de Canadees op vliegbasis Gilze-Rijen een fotoalbum met foto's van het vliegtuigongeluk dat zijn vader het leven kostte.

Het is de nacht van 16 op 17 mei 1943. De Britse luchtmacht is druk bezig met Operatie Chastise, ook wel de Dam Busters genoemd. Met deze actie willen de Britten in Nazi Duitsland een aantal belangrijk dammen opblazen. Maar boven Gilze-Rijen gaat het mis. Het Lancaster-vliegtuig 'S for Sugar' crasht en de gehele bemanning komt om, onder wie ook de vader van Lewis Burpee.

"Mijn moeder werd veel te jong weduwe."

Zijn moeder was pas 22 jaar oud toen Lewis Burpee senior om het leven kwam. De jonge Lewis bladert door het album. "Als ik de foto's zie, is het treurig om te bedenken dat dit het moment was dat mijn vader omkwam", zegt hij geëmotioneerd. "Dat was het moment dat mijn moeders leven veranderde. Ze werd veel te jong weduwe, toen ik nog geboren moest worden." Op kerstavond 1943 komt Lewis Burpee ter wereld en zijn moeder besluit om hem de naam van zijn vader te geven. Door de jaren heen hoort en leest Lewis de verhalen over de actie waarbij zijn vader omkwam. "Ik heb een hele kast vol boeken over deze operatie. Overal staat wel iets nieuws in wat ik nog niet wist over de dood van mijn vader. Ook nu heb ik dingen gezien die ik niet wist."

"De angst die ze toen gevoeld moeten hebben is onvoorstelbaar"

Afgelopen december kwam een fotoalbum van een Duitse militair aan het licht. Hier stonden foto's in van de gecrashte Lancaster die nog nooit eerder gezien zijn. "Als je de gevolgen van de crash ziet, kun je maar aan één ding denken: het moment dat ze wisten dat ze het niet zouden overleven. De angst die ze toen gevoeld moeten hebben, is onvoorstelbaar." Lewis Burpee Jr. is nu 79 jaar oud. Dit was hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat hij het monument voor de crash en het graf van zijn vader (in Bergen op Zoom) kan bezoeken. "Dit album geeft mij een afsluiting van dit hoofdstuk. Het neemt mijn laatste onzekerheden en vragen weg", vertelt hij. "Ik hoop wel dat mijn vader en zijn crew altijd herinnerd worden."

Foto van de vliegtuigcrash.

