Een oude platenspeler om vinyl te draaien in de mancave, Rick heeft het

Wie de winkel van Rick's Audio op bedrijventerrein De Kempen in Budel binnenloopt waant zich terug in de jaren zeventig en tachtig. Tot de nok toe is de winkel gevuld met oude bandrecorders, cassettedecks, platenspelers enzovoort. Geen moderne apparatuur met bluetooth of streamingdiensten, maar degelijk gebouwde 'ouwe meuk'. De verkoop loopt volgens eigenaar Rick belachelijk goed.

Ruim drie jaar is Rick, samen met zijn vrouw Stephanie, fulltime bezig met de winkel. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby. Als kind kon Rick al uren gefascineerd naar de VU-meters van de Akai stereoset van zijn opa en oma kijken. Toen hij een aantal jaren geleden de zolder bij zijn moeder opruimde en wat oude stereo-apparatuur verkocht, begon het balletje te rollen. Ondertussen heeft hij een goed draaiende winkel, die ook veel verkoopt via Marktplaats, Facebook en zijn eigen website.

"Klanten zijn vaak mannen die een soort mancave inrichten."

"Er is belachelijk veel vraag naar vintage audio. Het probleem is dat dat veertig of vijftig jaar oude spul onderhoud nodig heeft." Volgens Rick zijn er weinig adressen waar je dat spul kan laten repareren. En dat is denkt hij ook de verklaring voor zijn succesverhaal. Alles wat binnenkomt wordt nagekeken en opgeknapt. En daarna verkoopt hij het met drie maanden garantie. In de ruime werkplaats naast de winkel wachten honderden apparaten op een opknapbeurt. Je zou denken dat alleen oudere mannen die spullen kopen. Maar niets is minder waar, zegt Rick. "Wij hebben klanten van 16 tot 80 jaar. Vaak mannen die een soort mancave inrichten, waar ze hun vinylplaatjes kunnen draaien."

"Vaak is het apparaat 25 jaar ouder dan de koper."

Ook de jeugd weet zijn winkel te vinden: "Veel artiesten brengen hun muziek weer op vinyl uit. De kwaliteit van de platenspelers is niet meer als vroeger. En dus komen ze hier een goede platenspeler kopen. Vaak is het apparaat 25 jaar ouder dan de koper." Rick heeft wel een verklaring voor dat kwaliteitsverschil: "Destijds was vinyl de enige vorm om muziek te kopen. Als een fabrikant iets verkocht dat niet aan de minimale kwaliteitseisen voldeed, gooide hij zijn eigen ruiten in. Bovendien gaven mensen in die tijd veel meer geld uit aan audioapparatuur. Tegenwoordig gaat het vooral om design en gebruikersgemak. Kwaliteit staat niet op de eerste plaats."

"Mensen weten ons inmiddels te vinden."

Ondertussen stromen de oude spullen nog altijd binnen: "Ik zoek zelf op internet. Er zijn mensen die huisontruimingen doen en klanten die spullen brengen. Het gaat eigenlijk vanzelf. Mensen weten ons inmiddels te vinden." Ook aan klandizie geen gebrek: "Veel mensen die iets komen kopen, zoeken spullen die ze vroeger in de etalage zagen, maar niet konden betalen. En die apparatuur is nu wel te betalen. En het is toch leuk om iets te kopen waar je toen al die passie voor had." Bijna dagelijks hoort Rick van klanten dat het voor hun een soort snoepwinkel is: "Dan komen ze binnen en blijven hier uren hangen. Het roept bij mensen ook veel herinneringen op. Zo van: och, die heb ik zelf nog gehad vroeger. Of: kijk eens, die had mijn vader. Dat is toch leuk."

Oud spul dat opgeknapt moet worden