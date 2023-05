René komt aan bij Formule 1-circuit in Italië, maar de race gaat niet door

De ondergelopen snelweg vlakbij het circuit (foto: Renè Baggermans) De vriendengroep van René (rechts)(foto: René Baggermans) Volgende Vorige 1/2 De ondergelopen snelweg vlakbij het circuit (foto: Renè Baggermans)

René Baggermans uit Helmond was woensdagmiddag op weg naar het Formule 1-circuit van Emilia-Romagna in Italië, toen hij hoorde dat de race niet doorgaat. De organisatie heeft dat besloten na de overstromingen in het noorden van het land. "Ik heb er echt buikpijn van. We leven hier al een jaar naartoe", vertelt René.

Samen met zeven vrienden vertrok René dinsdagavond naar Noord-Italië om Max Verstappen aan te gaan moedigen. De groep had voor meerdere dagen kaartjes gekocht. Maar daar ging woensdagmiddag dus een dikke streep doorheen.

"De pech die wij nu hebben, weegt niet op tegen de ellende die de mensen hier meemaken."

Na kilometers omrijden en uren vertraging zijn de vrienden veilig aangekomen bij hun appartement vlak bij het circuit. "De snelweg stond helemaal blank. Wij konden er nog net door, maar het verkeer achter ons moest stoppen. Toen wisten we nog niet hoe erg het hier was." Ze balen van de afgelasting, maar kunnen het ook relativeren. "De pech die wij nu hebben, weegt niet op tegen de ellende die de mensen hier meemaken." Het noodweer in de regio heeft al aan zeker acht mensen het leven gekost. Duizenden mensen in het dorpje verderop zijn geëvacueerd.

"Het is echt een rampgebied."

"Kelders zijn helemaal ondergelopen en er zijn huizen die tot aan het plafond van de eerste verdieping onder water staan. Het is echt een rampgebied. Wij zitten gelukkig best veilig, we zitten net iets hoger." Dat de race is afgelast, begrijpen ze wel. "Er werden hier zo'n 130.000 mensen verwacht. Waar moeten al die mensen naartoe als het weer misgaat? Het is goed dat ze dit besluit genomen hebben." Wat de vrienden nu gaan doen, weten ze nog niet precies. "We gaan er maar het beste van maken. We zien wel of we de kaartjes kunnen verlengen voor volgend jaar. Nu is het droog en schijnt de zon, maar ze verwachten hier nog wel wat regen."