Man rijdt vrouw dood: rijbewijs half jaar kwijt en taakstraf

Een man uit Boekel heeft een taakstraf van 120 uur gekregen, omdat hij met zijn auto een dodelijk verkeersongeval heeft veroorzaakt. Het ongeluk gebeurde in juni 2021 in Biezenmortel. Een vrouw van 61 uit dit dorp kwam hierbij om het leven. De rechtbank in Breda bepaalde ook dat de 66-jarige man zijn rijbewijs voor een half jaar kwijt is.

Volgens de rechter heeft de Boekelse automobilist onder meer geen voorrang verleend. Ook wordt hem onvoorzichtig en onoplettend rijden verweten. De officier van justitie dacht er hetzelfde over en eiste ook een taakstraf van 120 uur. De man mag zijn auto nog eens zeven maanden niet besturen wanneer hij weer de fout ingaat. De man uit Boekel botste op de kruising van de Brabantsehoek en de Gommelsestraat op de wagen waarin de vrouw zat. De bestuurster overleed op de plek van het ongeluk. Haar auto reed frontaal tegen een andere wagen. De vrouw die in deze auto zat, raakte gewond aan haar gezicht, bovenlichaam en knie. Ook die tweede aanrijding wordt de bestuurder uit Boekel aangerekend. De kruising in Biezenmortel waar het ongeluk gebeurde, is berucht. Hier vinden wel vaker aanrijdingen plaats. Twee maanden na het fatale ongeval was er weer een ernstig ongeluk. Volgens de advocaat van de man lag het ongeluk onder meer aan de kruising, maar de rechtbank was het hier totaal niet mee eens. Inmiddels heeft de gemeente Tilburg, waar Biezenmortel ondervalt, maatregelen genomen.