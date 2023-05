Jan Biggel verrast opnieuw in de Brabantse Top 100

Zanger Jan Biggel uit Liempde heeft succesvol campagne gevoerd voor de Brabantse Top 100. Zijn nummer ‘Lilluke Linda’ is de hoogste nieuwe binnenkomer op plek 20. 'Ha’k jou maar nooit gekend' is de grootste stijger. Dat nummer schoot van plek 70 naar nummer 27.

Dat maakte presentator Ronny Balk vanmiddag bekend in zijn radioprogramma Afslag Zuid. Ook verklapte hij de nummers 3, 4 en 5 alvast:

3. 'Hee gaode mee' van Gerard van Maasakkers & vrienden

4. 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht' van John de Bever

5. 'Hier heur ik thuis' van Gerard van Maasakkers.

Jan Biggel ook op 1?

De hoogste binnenkomer en de grootste stijger zijn, is al een prestatie op zich. Maar eigenlijk is het doel van Biggel om, met zijn kneiter 'Ons moeder zeej nog' Guus Meeuwis van de troon te stoten die al jaren op 1 staat met Brabant. Dat werd duidelijk toen hij bijna twee weken geleden de stembus van de Brabantse Top 100 opende. Dat mocht hij doen omdat hij vorig jaar uit het niets op 2 binnenkwam.

Biggel besloot het letterlijk hogerop te zoeken om die stembus te openen. Bovenop woontoren Westpoint in Tilburg, met 142 meter het hoogste punt van Brabant, drukte hij op de knop en voerde hij ook meteen campagne om op hem te stemmen én om Guus van de eerste plek te stoten.

Of dat gelukt is weten we donderdag pas. Dan wordt de hele Brabantse Top 100 bekendgemaakt en kun je de hele dag luisteren naar alle mooie muziek die Brabant te bieden heeft. Van 08.00 tot 18.00 wordt de lijst uitgezonden op Omroep Brabant radio. Luisteren kan onder meer via omroepbrabant.nl/radio.

