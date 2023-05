'Baas van Rijens defensiebedrijf aangehouden in Parijs op verzoek van VS'

De eigenaar van een defensiebedrijf in Rijen is in Parijs aangehouden op verdenking van spionage voor de Russen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. De man zou gevoelige Amerikaanse technologie hebben doorgespeeld aan Rusland.

De 59-jarige Nikolaos B., van Griekse origine, werd aangehouden op 9 mei en wacht op uitlevering naar de Verenigde Staten. Hij zou de eigenaar zijn van de Aratos Group, een groep bedrijven met vestigingen in Nederland en Griekenland die satelliettechnologie ontwikkelt, schrijft de Amerikaanse justitie in een verklaring.

'Ze speelden dubbelspel'

"De beklaagde en zijn Aratos-groep opereerden ogenschijnlijk als een defensie-aannemer voor de NAVO en andere bondgenootlanden. Tegelijkertijd speelden ze dubbelspel en hielpen ze de oorlogsinspanningen van Rusland en zijn ontwikkeling van wapens van de volgende generatie", zegt de Amerikaanse aanklager Breon Peace in een verklaring.

Aratos is per direct geschorst als lid van de koepel van Nederlandse defensiebedrijven NIDV, blijkt uit een bericht aan de leden dat De Telegraaf kon inkijken. "Een mol midden in de Nederlandse defensie-industrie", zegt een van de leden.

Dual-use-goederen

De Griek zou in 2017 zijn geronseld als spion voor Rusland. Als dusdanig speelde hij Amerikaanse militaire technologie door aan de Russen, samen met zogeheten dual-use-goederen, die kunnen worden gebruikt voor zowel civiele als militaire doeleinden. Zijn arrestatie komt voort uit de nieuw opgerichte Disruptive Technology Strike Force, een samenwerking tussen de Amerikaanse ministeries van Justitie en Handel, die het lekken van Amerikaanse militaire technologie naar autoritaire regimes moet aanpakken.

Een van de bedrijven in de Aratos-groep van Nikolaos B., het in Rijen gevestigde Aratos Systems BV, werd in 2021 een finalist van de Innovation Challenge van de NAVO met een project rond artificiële intelligentie (AI) en blockchaintechnologie, aldus de Amerikaanse justitie.

'Schorsing voor nu op z'n plaats'

Aratos maakte deel uit van de koepel van Nederlandse defensiebedrijven (NIDV), is te lezen in De Telegraaf. Volgens de krant meldt directeur Hans Huigen aan de leden dat hij de Nederlandse vertegenwoordiger van dit bedrijf heeft geïnformeerd over zijn beslissing om het bedrijf te schorsen als deelnemer van de NIDV en van alle activiteiten die (mede) door NIDV georganiseerd worden. Hij 'hoopt en verwacht dat de leden met hem van mening zijn dat een schorsing, gegeven de aard en ernst van de verdenkingen, voor nu op z'n plaats is'.