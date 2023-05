Geen landbouwakkoord, meer onderhandelingen zijn nodig

Boerenorganisaties en de overheid zijn er nog niet in geslaagd een landbouwakkoord te sluiten. Dat zei landbouwminister Piet Adema donderdagochtend na zo'n 24 uur van besprekingen met diverse betrokken partijen. Hij verwacht dat de komende weken nog 'intensieve gesprekken' nodig zijn. "Er moet echt nog wat gebeuren."

Over bijvoorbeeld de financiering van de landschapsdiensten moet nog doorgepraat worden, zegt Adema. Dat geldt ook voor onder meer het perspectief voor jonge boeren en het mestbeleid. "We praten over hele grote thema's, die ingrijpend zijn voor de landbouwsector. Het gaat echt ergens over." Adema benadrukt wel dat er 'grote stappen' zijn gezet tijdens het urenlange overleg, maar gaf geen verdere toelichting wat die grote stappen inhouden.

Ultimatum

Dat er nog geen overeenstemming is over het landbouwakkoord kan ook voor de Haagse politiek grote gevolgen hebben. CDA-leider Wopke Hoekstra kondigde aan opnieuw te willen onderhandelen over de stikstofdeadline: het kabinet wil daar 2030 voor hanteren, maar dat vindt Hoekstra niet te dragen. Maar voordat hij verder wil onderhandelen, moet er voor hem eerst een landbouwakkoord liggen. Hierdoor kan de onduidelijkheid over het stikstofbeleid langer voortduren.

LTO stelde eerder nog een ultimatum dat vorige week maandag afliep. Ondanks dit drukmiddel was de organisatie niet tevreden over de definitieve tekst van het onderhandelingsakkoord. De concepttekst werd afgewezen, omdat er 'forse bijsturing' nodig was. Daarop besloten de betrokken partijen woensdag verder te praten. Dat werd een marathonoverleg waar ook premier Mark Rutte nog bij aanschoof. Hij zei na afloop dat er 'intensieve, goede gesprekken' zijn gevoerd. "Maar er is nog veel werk aan de winkel."

'Adema moet niet dromen en boeren meer bieden'

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) is niet verrast dat er nog geen landbouwakkoord is. "Landbouwminister Piet Adema moet niet zo dromen en moet veel meer de boeren tegemoet komen", zegt FDF-voorman Mark van den Oever in een reactie. "Boeren hebben geen interesse in extra leningen bij de bank voor de plannen in Den Haag", meent hij.

De boerenactivist stelt dat hij een verdienmodel voor boeren wil zien, niet een verdienmodel voor banken. "Wij maar werken voor een nog hogere schuldenberg. Wij trappen niet in deze plannen."

'Landbouwakkoord is verworden tot een dwangbuis'

Wat Bart Kemp, voorman van boerenactiegroep Agractie Nederland, betreft moet 'acuut gestopt worden met deze soap'. Agractie stapte eerder uit het overleg over het landbouwakkoord en zat niet bij het overleg van woensdag aan tafel. "Het landbouwakkoord was bedoeld om boeren perspectief en vertrouwen te geven. Maar inmiddels is het verworden tot een dwangbuis die boeren het perspectief ontneemt", zegt Kemp.

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) was wel betrokken bij het gesprek en laat weten dat nog 'diverse belangrijke thema's' openliggen om tot een landbouwakkoord te komen. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak noemt onder meer de financiering van landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer, bescherming van boeren die door willen gaan, mest en grondgebondenheid en het proces rondom de zogeheten PAS-melders.

