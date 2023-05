Swingen op Breda Jazz Festival: 'Ik kan niet stil blijven staan'

Breda staat vier dagen lang bol van de jazzmuziek. Op tientallen podia verspreid door de stad spelen ruim 150 verschillenden bandjes tijdens de 51e editie van het Breda Jazz Festival. Het grootste en oudste vierdaagse jazzfestival van Nederland én Europa begon donderdag om één uur op Grote Markt.

"Het is jazz zonder stress", zegt Bart Aarts lachend. Hij staat samen met zijn vriendin Dana te genieten bij het podium op de Havermarkt. "Ik woon sinds ik 1 jaar ben in Breda en heb sindsdien geen festival gemist. Het mooie is dat je hier alle leeftijden ziet en dat het heel relaxed is. Vijf jaar geleden was er veel regen, maar meestal is het prachtig weer, nu ook. Het is leuker dan NorthSea Jazz, dat is een beetje elitair", vindt Bart. "Hier kunnen ook mensen met minder geld lekker genieten van alle muziek. Soms nemen ze hun eigen biertje mee. Dit is leuker dan Koningsdag, een soort carnaval 2.0 waar je alleen maar leuke mensen tegenkomt."

Vier dagen lang is Breda weer in de ban van jazz. Het Breda Jazz Festival is vanaf 1971 uitgegroeid tot een groots vierdaags muziekevenement voor een breed publiek. Er komen jaarlijks zo’n 250.000 bezoekers naar het festival. Tijdens het muziekfeestje zijn traditionele jazzstijlen en aanverwante muzieksoorten zoals blues, zydeco, cajun, Western Swing en jump-’n-jive te horen.