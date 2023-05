Op de foto met de beker voor het WK vrouwenvoetbal: 'Ooit wil ik 'm winnen'

De beker waar de Oranjeleeuwinnen komende zomer voor strijden op het WK voetbal, is op donderdag te bewonderen in Nijnsel. De wereldbeker reist langs wereldsteden als New York, Rio de Janeiro, Berlijn, Parijs en Seoul. En Nijnsel dus, een dorp met 2600 inwoners. Hoe zit dat?

“Ja, in Nijnsel, of all places.” Voorzitter Doreen van den Berkmortel van VV Nijnsel is er maar wat enthousiast over. De originele beker die de winnaar van het WK vrouwenvoetbal gaat winnen staat bij de kantine van de club. De beker staat achter glas en een bewaker houdt hem nauwlettend in de gaten. “We kunnen bijna niet geloven dat de beker hier staat”, zegt de voorzitter.

Iedereen mag met de beker op de foto. Tientallen jonge meiden en jongens staan in de rij. “We zijn best een kleine club”, zegt Rian uit Nijnsel. Ze poseert samen met haar teamgenootje voor de beker. “Het is heel speciaal dat die beker hier naartoe komt.”