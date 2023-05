Vrouw wordt mishandeld door mannen die ze betrapt op dumpen van afval

Een vrouw die buiten met haar hondje liep in Tilburg is zondagavond plots mishandeld door een of meerdere mannen. Dat gebeurde nadat ze drie mannen aansprak op het dumpen van afval. De politie is nu op zoek naar de vrouw, want het is onduidelijk wie ze is.

De mishandeling vond zondagavond om kwart over zeven plaats op de Sint Hubertusstraat bij het Westerpark. Veel details ontbreken nog, beaamt de politie. "Het is ook ons onduidelijk wie de vrouw is en of ze gewond is geraakt. We willen heel graag weten wie deze vrouw is en hoe het met haar gaat."

'Zo heftig'

De mishandeling gebeurde eind vorige week, maar de politie treedt nu pas naar buiten over de zaak.

“We hebben het pas recent gehoord van degene die de mishandeling gezien heeft. Het verhaal klonk zo heftig dat wij meteen een onderzoek zijn gestart. Met deze oproep hopen we dat de vrouw zich gaat melden”, besluit een woordvoerder van de politie.

Wie meer weet over de mishandeling of de identiteit van de vrouw wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2023-119968.