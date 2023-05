Beruchte hondenhandelaar verstopt zijn dieren voor de politie

Een hondenhandelaar in Deurne heeft geprobeerd 118 van zijn honden te verstoppen omdat hij een controle verwachtte. Dat deed hij in de nacht van zondag op maandag in schuren op een verlaten erf vlak bij zijn huis. De handelaar kreeg de afgelopen maanden twee keer bezoek van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Ron Vorstermans Geschreven door

De politie ontdekte de dieren de volgende ochtend na een melding en schakelde de inspectiedienst in. De dieren zijn allemaal meegenomen. “Alle kosten voor transport, vervangende huisvesting en verzorging verhaalt de rijksdienst op de eigenaar”, schrijft de LID. Ook krijgt hij een proces-verbaal. Eerder honden meegenomen

In april werden bij de hondenfokker in Deurne 25 verwaarloosde honden meegenomen. Een maand eerder werden er 21 honden meegenomen. De honden werden ondergebracht op een geheime opvanglocatie, meldt een woordvoerder van de LID.

Foto: LID.

Foto: LID.

Foto: LID.

Foto: LID.