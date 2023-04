Opnieuw verwaarloosde honden met infecties bij fokker in Deurne

Bij een hondenfokker in Deurne zijn door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) opnieuw 25 verwaarloosde honden meegenomen. De honden hadden vervilte vachten, schurftmijtinfecties en verwaarloosde gebitten, meldt de LID in een persbericht. Vorige maand zijn bij deze fokker ook al 21 verwaarloosde honden meegenomen.

De honden hadden door een dierenarts behandeld moeten worden en zijn vorige week bij de fokker weggehaald. Ook zijn er drie pups meegenomen. De moederhond werd namelijk meegenomen en de pups waren nog te jong om gescheiden te worden. De pups waren wel in goede conditie.

De honden waren ondergebracht in een huis, op zolder en in paardenstallen. Bij de vorige controle bleek ook dat de huisvesting van de dieren niet goed was, dat bleek deze keer wel verbeterd.

De honden die bij de vorige controle zijn meegenomen, komen niet meer terug bij de fokker. Zij worden ondergebracht bij andere baasjes volgens een woordvoerder van de LID.

Broodfokker

De 25 honden zijn inmiddels opgevangen op een geheime locatie voor medische verzorging. Alle kosten worden verhaald op de eigenaar van de honden. Ook krijgt hij een proces verbaal.

Momenteel zitten er nog tachtig honden bij de fokker. In overleg met de dierenarts is bekeken welke honden er het slechtst aan toe waren, die zijn meegenomen naar een andere plek. Binnenkort volgt er opnieuw een controle bij de fokker.

De man wordt gezien als broodfokker, dat betekent dat hij de honden fokt om geld mee te verdienen. Hij heeft al vaker broodfokkerijen gehad, onder meer in Veldhoven. Hij kreeg op zijn eerdere locaties al procedures aan z'n broek waarna hij vervolgens verdween om in een andere gemeente opnieuw te beginnen, zo valt te lezen in het persbericht.