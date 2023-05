Zonsopkomst fotograferen zonder dat de brandweer moet uitrukken: 5 tips

De zonsopkomst is altijd weer een magisch moment. Veel fotografen staan voor dag en dauw op en gaan op jacht naar die perfecte ochtendplaat. En ze zijn niet bang om daar rare capriolen voor uit te halen. Maar illegaal op het dak van een school klimmen, is misschien een stapje te ver.

De politie en brandweer moesten vrijdagochtend in actie komen om twee jongeren van het dak van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond af te halen, die de zonsopkomst wilden fotograferen.

Maar die magische ochtendplaat kun je ook gewoon vanaf de grond maken. Vijf tips om een foto te maken van de zonsopkomst, zonder dat de politie of brandweer moet uitrukken.

1. Verken de locatie

Je kunt het proberen: gewoon vroeg je wekker zetten en met dikke ogen en je camera het huis uitgaan. Je maakt altijd kans op een toevalstreffer. Maar je hebt meer kans op succes als je van tevoren weet waar je moet zijn.

Veel fotografen verkennen eerst de locatie en komen later terug. Hoe ziet het landschap eruit? Waar gaat die zon dan opkomen? Hoe gaat het licht dan vallen? Staat er een mooie blikvanger? Het helpt als je dat van tevoren weet, zodat je het niet nog allemaal moet uitvogelen.

Een zonsopkomst gaat razendsnel. Dus wees voorbereid, dan kom je ook niet in de verleiding om gekke dingen te doen.

2. In het holst van de nacht opstaan

In het pikkedonker, als het eerste vogeltje nog niet heeft gefloten, sta jij naast je bed. Dus niet bij de eerste ochtendschemering. Als je dan nog moet vertrekken, ben je te laat voor alle magische momenten.

Een mooie zonsopkomst is een ware show van moeder natuur, met verschillende aktes:

de eerste schemering met de sterren nog in de lucht,

de wolken die paars kleuren vlak voordat die grote gele bol opkomt,

als toegift dat prachtige gouden ochtendlicht.

Fanatieke fotografen staan in de zomer al om vier uur op.

3. Volg het weerbericht

Ja, duh...vanzelfsprekend, maar het kan geen kwaad om dit toch grondig te bekijken. Je wilt niet in alle vroegte opstaan om vervolgens te verpieteren in druilende regen. Wordt er misschien mist voorspeld voor dat extra vleugje magie? Is er bewolking aanwezig? Is er kans op mooie dauwdruppeltjes? Wordt het een heldere ochtend met vorst?

Wees ook voorbereid op een tegenvaller. Net als jij denkt dat je die topfoto kunt maken, tovert moeder natuur een irritante wolk tevoorschijn die net voor jouw zon schuift. Ga niet boos met je voeten stampen, een echte natuurfotograaf heeft engelengeduld.

4. Zorg voor drama in je foto

Veel fotografen hebben bij een zonsopgang graag wolken in de lucht. Wolken kleuren oranje, geel, roze of dieppaars. Combineer dat met water waarin wolken reflecteren en je maakt zo een leuk plaatje. Nog een beetje mist erbij en het is helemaal compleet.

Zorg voor een blikvanger: een boom die helemaal apart staat bijvoorbeeld. Een gebouw of hijskraan mag ook, wat jij mooi vindt. Let hierbij op de compositie: zet de blikvanger niet helemaal in het midden. En zorg ervoor dat je horizon ook altijd wat lager of hoger is dan het midden. Maar deze 'regels' zijn er ook om gebroken te worden... soms is het midden juist mooi.

5. Het hoeft geen landschap te zijn

Veel mensen zullen bij een foto van een zonsopgang denken aan een mooi landschap. Maar ga de dingen tijdens die zonsopkomst maar eens van dichtbij bekijken. Raak verdwaald in een wereld van dauwdruppels en mooi roze oplichtende bloesemblaadjes.

Wat dacht je van een mooie vlinderfoto? Die laten zich prima fotograferen tijdens de zonsopkomst. Ze blijven dan vaak braaf stil zitten voor je camera omdat ze eerst moeten opwarmen voordat ze wegvliegen.

Hopelijk helpen deze vijf tips je op weg. Stiekem nog een zesde tip: vergeet niet je batterijen op te laden. Veel plezier!