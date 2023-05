Hooikoorts? Dan kun je de komende weken beter binnen blijven

Wie last heeft van hooikoorts kan vanaf volgende week beter binnen blijven. Dan wordt een flink aantal graspollen in de lucht verwacht. Dat blijkt uit tellingen die worden gedaan bij het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Tussen 24 mei en begin juli wordt volgens het Elkerliek een piek verwacht van het aantal graspollen in de lucht. Volgens Mieke Koenders, hooikoortsspecialist in het Elkerliek, komt dat door de vochtige grond in combinatie met het zonnige weer. “Daardoor komen grassen erg goed tot bloei en dat zorgt voor heel veel graspollen in de lucht.”

"Als het hard regent, komen er minder pollen in de lucht."

Graspollen zijn de belangrijkste veroorzaker van hooikoorts in Nederland. Zo’n vijftig procent van de mensen met hooikoorts krijgt klachten door graspollen. “Hoe hoger de pollenconcentratie, hoe meer mensen met klachten. Hoeveel pollen er precies in de lucht komen, is afhankelijk van de neerslag. Als het hard regent, komen er minder pollen in de lucht."

"We zien dat het aantal boompollen in de lente ieder jaar toeneemt.”

Het Elkerliek is een van de twee ziekenhuizen in Nederland met een pollenvanger op het dak. Het is een soort stofzuiger die lucht aanzuigt, deze lucht gaat langs een plakkerige strip. Pollen blijven daarop plakken en de strip wordt daarna geanalyseerd. Op die manier wordt bepaald hoeveel en welke pollen er op dat moment zijn. Koenders noemt de pollentellingen heel belangrijk. "Ze laten zien wat voor invloed klimaatverandering heeft op de bloei en stuifmeel van planten die pollen verspreiden. Zo zien we dat het aantal boompollen in de lente ieder jaar toeneemt. Dat komt doordat de winters steeds warmer worden.” Voor de mensen met hooikoorts geeft het Elkerliek een aantal adviezen: Ga minder naar buiten.

Houd ramen en deuren gesloten.

Laat je kleren niet buiten drogen.

Beperk lichamelijke inspanning.