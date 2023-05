Dit is waarom Brabant belangrijk is voor de Eerste Kamerverkiezingen

Terwijl de Provinciale Statenverkiezingen allang achter ons liggen, is de formatie van het Brabantse bestuur nog in volle gang. Veel agenda's van de nieuw gekozen Statenleden lijken dan ook allesbehalve vol. Maar dinsdag is wel met rood omcirkeld: de Statenleden kiezen dan de Eerste Kamer. En daarin speelt Brabant als provincie met veel inwoners een belangrijke rol. Hoe dat zit, leggen we hier uit.

Rondom de Provinciale Statenverkiezingen waren veel landelijke politici prominent in beeld. Dat was niet zonder reden. Want waar wij volksvertegenwoordigers in de provincie kozen, kiezen deze Statenleden op hun beurt weer leden voor de Eerste Kamer. Hun hoofdtaak is het controleren of wetsvoorstellen goed in elkaar zitten en uitvoerbaar zijn. Zij kunnen instemmen met nieuwe wetten en wijzigingen of deze juist van tafel vegen.

Dinsdag is dus niet alleen een belangrijke dag voor alle Statenleden, maar ook voor de landelijke politiek.

Hoe meer inwoners, hoe meer keuze

Niet elke stem van Statenleden voor de Eerste Kamerverkiezingen weegt even zwaar. Dat komt doordat niet elke provincie evenveel inwoners heeft. Zo vertegenwoordigt een Statenlid in onze provincie bijvoorbeeld meer mensen dan een Statenlid in bijvoorbeeld Zeeland. En dus heeft de stem van Brabantse Statenleden meer gewicht dan die van hun Zeeuwse collega's.

Samen zijn de Brabantse Statenleden goed voor 12 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. Daarmee is onze provincie relatief gezien waardevol. Alleen Zuid- en Noord-Holland kunnen meer zetels kiezen.

Het belang van een Brabantse zetel

Kostbaar is ook zeker de zetel voor de Brabantse ChristenUnie-SGP. Bij de afgelopen verkiezingen haalde deze combinatiepartij één zetel in de Provinciale Staten. De kiesdrempel werd eigenlijk niet gehaald, maar na de verdeling van restzetels mocht lijsttrekker Anne Schipper toch plaatsnemen in het Bossche provinciehuis.

"Het is heel fijn om de Brabantse zetel te hebben. In de eerste plaats natuurlijk om onze kiezers in Brabant te vertegenwoordigen, maar zeker ook voor de Eerste Kamer", zegt Schipper. "We staan nu op ruim 2 zetels in de Eerste Kamer en de zetel in Brabant maakt het leggen van de puzzel een stukje makkelijker."

Het spel om de reststemmen

Een Statenlid is niet verplicht om op de eigen partij te stemmen. Het kan zelfs gunstig uitpakken om dat soms niet te doen. Bijvoorbeeld als jouw partij niet genoeg stemmen heeft voor een hele extra zetel in de Eerste Kamer. Maar wel om als die ene stem genoeg is om een bevriende partij of coalitiegenoot een zetel extra te geven. Zo stemde een Brabants Statenlid van de VVD bij de verkiezingen in 2019 bijvoorbeeld op D66. Om de landelijke coalitie aan een extra Eerste Kamerzetel te helpen.

Met zo'n voorbeeld in het achterhoofd, kunnen er dinsdag dus gekke dingen gebeuren. Achter de schermen wordt druk gerekend en lobbyen partijen bij andere partijen. De ontknoping laat zich niet zo makkelijk voorspellen. Iedereen houdt de kaken stijf op elkaar. Want, zegt Schipper van ChristenUnie-SGP: "Een broedende kip moet je niet storen."

