38 van de 55 Statenleden zijn nieuw en nu zijn ze echt begonnen

38 nieuwe leden van de Provinciale Staten zijn woensdag officieel beëdigd. Commissaris van de Koning Ina Adema mocht veel nieuwe gezichten verwelkomen tijdens een speciale vergadering in het Provinciehuis in Den Bosch.

De vijftigers zijn goed vertegenwoordigd. Zestien Statenleden vallen in de categorie 51 tot en met 60 jaar. 60-plussers zijn er maar vijf. Tien Statenleden zijn 30 of jonger.

Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid. Er zijn 19 vrouwen gekozen, 1 meer dan in 2019.

Dit aantal kan nog wijzigen. Als Statenleden de stap naar Gedeputeerde maken, nemen anderen hun zetel over.

'Dat verklaar en beloof ik'

De Statenleden leggen een belofte af om vier jaar volksvertegenwoordiger te zijn. De vraag is alleen of ze dit ook allemaal waarmaken. In de vorige periode stopten 33 van de 55 Statenleden. Bijvoorbeeld om wethouder te worden of om in het bedrijfsleven te gaan werken.

Tijdens de vergadering zei Adema te hopen dat dat de komende vier jaar anders zal zijn.

LEES OOK:

Nooit eerder zoveel verloop in Provinciale Staten: 33 Statenleden stopten

Wie gaat met wie in Brabant? 'Het wordt een flinke puzzel'