Wie gaat met wie in Brabant? 'Het wordt een flinke puzzel'

Nu de kruitdampen uit de stemhokjes zijn opgetrokken en de BoerBurgerBeweging (BBB) als overduidelijke winnaar uit de bus is gekomen, is het tijd de balans op te maken: wie stapt met wie in het provinciale huwelijksbootje? "Het is er niet makkelijker op geworden", concludeert politiek verslaggever Tessel Linders. "Dat wordt een flinke puzzel."

Eerst een voorbehoud voor we dieper op de zaak ingaan: omdat de verkiezingsuitslag nog niet definitief is, gaan we uit van voorlopige uitslagen.

Grote entree voor BBB

Daarin is nieuwkomer BBB vanuit het niets de grootste met 11 zetels, gevolgd door:

9 zetels: VVD (-1)

5 zetels: GroenLinks (-)

4 zetels: CDA (-4), SP (-1), D66 (-1), PVV (-) en PvdA (+1)

"Waar niemand rekening mee had gehouden is dat de VVD niet meer de grootste zou zijn", zegt Linders. "We wisten dat BBB een grote entree zou maken, maar zo groot? Nee, dat had niemand verwacht."

Opvallend is ook de halvering van het CDA. Én dat PVV niet profiteert van de dreun die Forum voor Democratie kreeg.

Dreun voor coalitie

Voor de huidige coalitie betekent de nieuwe verkiezingsuitslag een grote verandering. Die bestaat nu nog uit de partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Samen waren zij goed voor 31 van de 55 zetels. Maar die ruime meerderheid is sinds gisteren gesneuveld. Zij halen nu nog maar 22 zetels.

Daarom staat nu al vast dat er een andere wind zal waaien in het Brabantse provinciehuis, stelt verslaggever Linders. "Ook al verliest de VVD maar één zetel, het is wel een pittige uitslag voor die partij. Omdat BBB de grootste is, betekent het dat zij de leiding nemen bij het vormen van een nieuw college."

Hoe bestuurbaar is Brabant?

Dat lijkt op het eerste oog misschien gemakkelijk, met maar liefst 11 zetels. Linders: "Je zou kunnen zeggen: neem BBB en VVD. Dat plus je op met CDA, JA21 en Lokaal Brabant: dan ben je er, zij het heel nipt."

Maar schijn bedriegt. “Het probleem is namelijk dat partijen een richting moeten kiezen. Rechts is bijvoorbeeld vrij stellig over het aanpassen van stallen om ze emissiearm te maken." Dat is nu nog een belangrijk onderdeel in de Brabantse aanpak om de stikstofuitstoot te verminderen. Die deadline staat nu nog op 1 januari 2024. Linders: "Dat willen zij niet."