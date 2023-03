'Wij zijn er klaar voor!', kleine oogjes na euforische verkiezingsnacht BBB

Het was een korte nacht voor lijsttrekker John Frenken van de BoerBurgerBeweging (BBB). Maar als grote winnaar van de Provincie Statenverkiezingen werd hij donderdagochtend met een heerlijk gevoel wakker. "Euforisch zou ik bijna zeggen!"

Pas om drie uur 's nachts kwam John thuis na de verkiezingsnacht in het provinciehuis in Den Bosch. "Het was fantastisch, hectisch", vertelde hij rond zeven uur donderdagochtend aan de ontbijttafel. "Boven verwachting! We gingen naar de verkiezingsavond met de kennis van de laatste peilingen. Daarin stonden we op zeven tot acht zetels. Als je dan op twaalf uitkomt, overstijgt dat alles natuurlijk."

"Het moet nog indalen."

In Zundert en Deurne stemde liefst een derde van de kiezers op de BBB, in Baarle-Nassau zelfs veertig procent. "Dit moet nog indalen", vertelde John donderdagochtend lachend. "Het is heel bijzonder. Dit zegt niet alleen iets over BBB, het zegt veel meer en daarmee moeten we aan de gang." Deze middag komen de leden van BBB bij elkaar in het provinciehuis. "En dan gaan we de zaak in gang zetten."

"We hebben er anderhalf jaar hard aan gewerkt met zijn allen."