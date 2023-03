BoerBurgerBeweging grote winnaar van de verkiezingen in Brabant

De BoerBurgerBeweging (BBB) bestormt het Brabantse provinciehuis, de nieuwkomer stoot in Brabant de VVD van de troon als grootste partij. Inmiddels is ruim tachtig procent van de stemmen geteld. Uit de voorlopig uitslag blijkt dat de VVD zo'n veertien procent van de stemmen heeft gekregen.

Volgens de eerste voorlopige uitslagen, bestormt BBB onze provincie met bijna twintig procent van de stemmen. Dat zou zich vertalen naar twaalf zetels in de Provinciale Staten. In totaal ging 55 procent van de Brabanders naar de stembus.

"Als je me dit van tevoren had gevraagd...", lachte lijsttrekker John Frenken van BBB woensdagavond. "Dan had ik uit bravoure gezegd, doe mij maar tien zetels. Dit is echt ongelofelijk."

Winnaars en verliezers

Ongeveer tachtig procent van de stemmen is inmiddels geteld. De VVD, vier jaar geleden nog de grootste partij in deze provincie, verliest volgens de tussenstand twee procent en is nu tweede grootste partij. Ze verliest daarmee het recht om te formeren.

Waar grote winnaars zijn, zijn ook grote verliezers. In Brabant geldt dat voor CDA, zij halveren van 13,3 naar 6,5 procent. Forum voor Democratie moet het grootste verlies lijden, zij ziet haar aanhang zo goed als verdampen. Ze kregen tot dusver bijna drie procent van de stemmen. Dat is 11,5 procent minder dan in 2019.

Ook D66, PVV en SP leveren stemmen in.

GroenLinks en PvdA

GroenLinks blijft aardig gelijk met vier jaar geleden, zij krijgen bijna acht procent van de stemmen, nadat de partij vier jaar geleden juist heel hard was gegroeid. Lijsttrekker Jade van der Linden is blij maar ook realistisch: "Het liefst blijven we in het college. Maar we realiseren ons dat dat moeilijke gesprekken zullen worden nu BBB de partij lijkt die het voortouw gaat nemen."

De PvdA ziet een lichte winst vergeleken met vier jaar geleden en reageert verheugd. "Het is ongelofelijk. We moeten zien hoe dit uiteindelijk uitpakt, maar van drie naar vijf is echt waar we op gehoopt hadden. Misschien stiekem wel meer dan we gedacht hadden", aldus PvdA-lijsttrekker Ward Deckers woensdagavond na de exitpoll in Brabant.

Bekijk hieronder de voorlopige uitslagen van de verkiezingen provinciale staten.