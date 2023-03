BBB wil deadline stalaanpassingen voorlopig van tafel: 'Dit heeft geen zin'

De deadline die boeren opgelegd hebben gekregen voor het aanpassen van hun stallen, om zo de stikstofproductie in Brabant te verminderen, moet voorlopig van tafel. Dat benadrukt lijsttrekker John Frenken van de BoerBurgerBeweging (BBB), die woensdag met overmacht de Provinciale Statenverkiezingen won. "Je moet anders denken en anders samenwerken."

Op dit moment is de deadline voor stalaanpassingen gesteld op 1 juli 2024. Dat is al een halfjaar later dan eerder afgesproken, maar de BBB wil deze deadline nog verder verschuiven.

"Dit wordt een discussiepunt, ja", benadrukte Frenken donderdagochtend. Als de BBB gaat deelnemen aan de coalitie, wil ze de huidige deadline van tafel.

Daarover valt niet te onderhandelen?

"Nee, eigenlijk niet. We hebben in eerdere interviews al gezegd dat als wij in de Staten zouden zitten er al lang een motie had gelegen dat die deadline van tafel moet. Die deadline is mensen het mes op de keel zetten, wat totaal niet nodig is. Op basis van vrijwilligheid en vooral met medewerking van iedereen komen we verder."

Dus wat een andere partij ook wil, als het gaat om stalaanpassingen dan bepaalt de BBB?

"Dan bepaalt de BBB. Dit gaat van tafel, ja."

Samenwerken met D66 zit er dus niet in? Of GroenLinks?

"We gaan het zien."

Voor de hand ligt samenwerken met VVD en CDA. Aangevuld met nog een andere partij?

"Mja, dat is wat je veelal hoort. Maar we gaan het zien, wij gaan er open in. Dat is belangrijk, voor de samenwerking en het draagvlak."

Heeft u enig idee waarom jullie de grootste zijn geworden?

"Er wordt aan heel veel kanten gemord. Mensen zijn ontevreden over het huidige beleid en ik denk dat dit ons wel enorm geholpen heeft."

is dit dan alleen een proteststem?

"Nee, ik denk dat dit niet alleen een proteststem is. Ik denk dat wij een eigen geluid hebben. Wij zeggen: doe het met gezond verstand, vanuit de samenleving. Bouw daar het beleid op en laat het beleid niet vanuit Den Haag over de bevolking heen dalen. Dus: net andersom."

Wat mogen de boeren verder van jullie verwachten?

"We hebben woensdagavond al heel wat boeren aan de lijn gehad. Die zeiden: 'hier hebben we met zijn alleen hard voor geknokt. Jullie weten hoe je het moet aanpakken met ons'. We gaan samen optrekken."

Samenwerken betekent ook water bij de wijn doen, compromissen sluiten.

"Ja, dat is nu eenmaal zo. Kijk, we bevinden ons hier in een land van samenwerking. Daardoor is Nederland groot geworden. Dat geldt ook voor de provincie Noord-Brabant. Maar ik denk dat dit wel iets is waar Brabanders goed in zijn."

Maar op één punt is er dus geen compromis te sluiten?

"Dat hangt er vanaf wat er tegenover staat. Als dat beter is dan wat er nu is, ben je gek als je daar nee zegt."

Maar de stalaanpassingen 2024 moeten naar 2028 of later?

"Ja, het heeft helemaal geen zin om dat vol te houden."

Hoe gaat u Brabant van het slot halen?

"Dat gaan we in ieder geval niet doen via het huidige beleid, want door de huidige denkwijze is deze situatie ontstaan. Als je zo blijft denken, gaat er niks veranderen. Dus je moet anders denken, en anders samenwerken."

We hoorden de gedeputeerde eerder zeggen: 'Wie er ook aan de macht komt in Brabant, er ligt nu eenmaal een rapport en dadelijk een rechterlijke uitspraak. Er kan gewoon even niks in Brabant, Brabant zit gewoon op slot.'

"Dan moet je zorgen dat er een ander rapport komt te liggen met een betere onderbouwing, zodat de rechter daar anders naar gaat kijken."

Een ander rapport, dus andere feiten?

"Je kunt de feiten anders tegen het licht houden."

