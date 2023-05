5 tips wat je moet doen als een woedende buizerd je aanvalt

Een broedende buizerd teistert wandelaars en fietsers in natuurgebied De Maashorst. Afgelopen week werd een mountainbiker aangevallen. Daarom zijn er nu waarschuwingsborden geplaatst. Maar wat moet je doen als een buizerd je aanvalt?

Vooropgesteld: de kans dat je wordt aangevallen door een roofvogel is vrij klein. Maar nu het broedseizoen is, zullen ze zich sneller bedreigd voelen en hu nest of hun jongen willen verdedigen. Mocht je aangevallen worden, zoals afgelopen week in De Maashorst, of een aanval willen voorkomen dan heeft boswachter Sjaak Smits een paar tips voor je.

1. Blijf uit de buurt

Het ligt voor de hand, maar als je uit de buurt van het nest blijft zal een roofvogel je ook niet snel aanvallen. Loop of fiets dus een blokje om als dat kan.

2. Pas je snelheid aan

Hoe harder je voorbij het nest van de roofvogel raast, hoe groter de kans is dat hij je als een bedreiging ziet en aanvalt.

3. Draag een helm of petje

Dan is de kans minder groot dat je gewond raakt als een buizerd zijn klauwen naar je uitslaat.

4. Draag geen felle kleding

Felle of fluoriserende kleren kunnen door roofvogels als gevaarlijk of bedreigend worden beschouwd.

5. Zwaai met je handen

Zwaai met je armen en je handen als je wordt aangevallen. Buizerds gaan vaak op het hoogste punt af. De kans is dan dus groot dat ze je handen aanvallen in plaats van je hoofd.

Over een aantal weken is het broedseizoen weer voorbij. Als de jonge buizerdjes zijn uitgevlogen, dan keert de rust terug. Ook in De Maashorst.

