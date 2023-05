Henry heeft handen vol aan stelende klanten: 'Elke euro is er een te veel'

Het gebeurt aan de lopende band bij de Coop-supermarkt in Vinkel: zelfs op klaarlichte dag nemen klanten boodschappen mee zonder deze te betalen. Supermarktmanager Henry Hubers wordt er moedeloos van. Die diefstal kost hem elke maand geld en nu heeft hij ook nog flink in de buidel moeten tasten voor extra beveiligingsapparatuur. Als er niet snel iets verandert, moet de ondernemer stoppen.

In de winkel worden vooral sigaretten gestolen, zelfs op klaarlichte dag. Vaak komt Hubers er pas achteraf achter dat er dingen weg zijn. "Als het schap leeg is, is het al te laat." Hoe veel er precies wordt gestolen, weet Hubers niet, "maar alles wat gestolen wordt, is te veel."

In de hoop dieven af te schrikken, heeft Hubers nu veertien camera's in en rond zijn winkel laten plaatsen. "Elk hoekje is nu in beeld, ook buiten nog. Of het helpt? We moeten het zien." Het was een investering van zesduizend euro voor Hubers. "Het is toch eigenlijk triest dat het zou moeten."