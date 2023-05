Arrestatieteam valt huis binnen na melding van huiselijk geweld

Het arrestatieteam van de politie is zaterdagavond laat een huis binnen gevallen in de Waalstraat in Den Bosch. Aanleiding voor de inval was een melding van huiselijk geweld.

Rond halftwaalf viel het arrestatieteam binnen. Het team was ingezet omdat de verdachte mogelijk een vuurwapen in bezit had.

Een politiewoordvoerder liet iets na middernacht weten dat de verdachte niet in het huis aanwezig was. Het gaat om een man. Onduidelijk is of hij een van de bewoners is.

De politie is druk bezig om te achterhalen waar de man is. Het onderzoek in en rond het huis gaat ook zaterdagnacht verder.

De Waalstraat ligt in het oostelijk deel van Den Bosch. De straat komt uit op de Oosterplas.