Efteling neemt misbruik van pas voor mensen met beperking onder de loep

De Efteling gaat het gebruik van de faciliteitenkaart voor mensen met een beperking onder de loep nemen. Dat laat een woordvoerder van het attractiepark zondag weten. Hij reageert op het verhaal dat Sandra van Bijl zaterdag bij Omroep Brabant deed over het misbruik dat er volgens haar wordt gemaakt van de speciale gehandicaptenkaart.

De dochter van Sandra, Kyara, heeft het downsyndroom en maakt daarom gebruik van de ingang voor mensen met een beperking. Die ingang was vrijdag volgens Sandra zo druk dat het voor Kyara geen doen was. Uit eigen onderzoek van Sandra bleek vervolgens dat er groepjes jongeren onterecht in de rij stonden. Een verhaal dat veel mensen zeggen te herkennen, zo blijkt uit de vele reacties die Omroep Brabant krijgt.

Een woordvoerder van de Efteling kan zondag niet zeggen hoe vaak er misbruik wordt gemaakt van de kaart en of dat de laatste tijd vaker gebeurt. "Maar als blijkt dat er misbruik van wordt gemaakt dan moeten we kijken naar verbeteringen, want dit moet te voorkomen zijn", geeft hij aan.

De gehandicaptenkaart is vrij te downloaden en daar maken mensen volgens Sandra dus misbruik van. "Het park wil gasten met een beperking dezelfde toegang bieden als andere gasten", legt de woordvoerder het beleid uit. "We gaan hierbij uit van het vertrouwen dat we hebben in onze gasten. Bij de aanvraag moeten mensen een verklaring invullen dat ze niet zelfstandig door de wachtrij heen kunnen. Ze moeten ook ondertekenen dat ze het naar waarheid hebben ingevuld."

Het nagaan of mensen terecht gebruikmaken van de kaart is volgens de woordvoerder 'aan de collega's bij de attractie'. "Dat zou zeker niet aan de gasten zelf moeten zijn", benadrukt hij. Wat het volgens hem moeilijk maakt, is dat niet altijd duidelijk is of iemand een beperking heeft.

Voorheen was een doktersverklaring nodig om de faciliteitenkaart te krijgen. De kaart kon vervolgens worden opgehaald in het park. De doktersverklaring is sinds 2017 niet meer nodig. Sinds wanneer de faciliteitenkaart te downloaden is, kon de woordvoerder van het park zondag niet zeggen. Ook de vraag waarom het beleid is aangepast, kon hij niet beantwoorden.

Inmiddels heeft het park contact opgenomen met Sandra om de situatie met haar te bespreken, zo laat ze zondag aan Omroep Brabant weten.

