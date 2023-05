Woede over boodschappen flitsbezorger in kliko: 'Wist niet wat ik zag'

Boodschappen die Femke uit de kliko haalde (foto: Carlijn Kösters). Boodschappen in de kliko van Flink (foto: Carlijn Kösters). Spullen die Femke uit de kliko haalde. Mandarijnen, bananen en brood in de kliko. Volgende Vorige 1/4 Boodschappen die Femke uit de kliko haalde (foto: Carlijn Kösters).

Femke uit Eindhoven is boos over de voedselverspilling bij een filiaal van flitsbezorger Flink in Eindhoven. Meerdere keren per week haalt ze broden, fruit en andere producten zoals Mars-repen uit een kliko naast het filiaal. De producten zijn bijna over datum, of op de datum, maar nog van goede kwaliteit. "Er zijn mensen die hun boodschappen niet kunnen betalen en zij gooien het gewoon in de prullenbak."

"Dit is de vangst van één rondje naar de kliko", vertelt Femke uit Eindhoven. Haar tafel staat vol met broden, appels, mandarijnen en Mars-repen. Het zijn dozen vol, maar dit was alles wat in haar tas paste. "Het is nog veel meer", vertelt ze. Boos is ze.

"Ik wist niet wat ik zag."

Femke doet de ontdekking rond het paasweekend. Wanneer ze in de binnenstad langs het Flink-filiaal aan de Frederiklaan loopt, ziet ze een bezorger de inhoud van zijn roze tas in de kliko dumpen. "Ik wist niet wat ik zag", reageert ze. De bezorger zegt dat 'dit van zijn baas moet'. Later confronteert Femke een leverancier van Flink met deze uitspraak. Hij beaamt tot haar verbazing het verhaal. "Van de zes kratten die ik hier lever, verdwijnen er twee in de kliko", zegt hij. Sindsdien loopt Femke wekelijks een aantal keer langs de beruchte Flink-kliko. Ze haalt er soms dozen met bananen, kiwi's, broden en appels uit. "Die breng ik naar mijn buurvrouw, die kennissen heeft die zelf de boodschappen niet kunnen betalen." Of ze legt de producten in zogenoemde buurtkastjes, verdeeld door de stad. Mensen met een krappe portemonnee kunnen daar zelf, gratis, wat boodschappen uit pakken.

Femke bij de kliko waar de boodschappen in worden gegooid (foto: Carlijn Kösters).

Het gaat Femke aan haar hart dat Flink zo met de producten omgaat. "Hier moet iets mee gedaan worden", zegt ze strijdbaar. "Ik word hier echt ontzettend verdrietig van."

"We hebben hier vaak dubbele ladingen, waardoor we ook veel weg moeten gooien."

Terwijl ze zondagmiddag nog een rondje langs de vuilnisbak maakt, komt de vulploegleider van het filiaal naar Spil toegelopen. Het filiaal is bekend met het probleem, vertelt hij. "We hebben hier vaak dubbele ladingen, waardoor we ook veel weg moeten gooien." En daar baalt hij ook van. "We proberen er wat aan te doen en werken al samen met een anti-verspillingsapp, maar dat lost niet alles op." "Dat ze niet alles kunnen opgeven, snap ik. Zeker voor producten die over de datum zijn", reageert Femke daarop. "Maar dit is gewoon veel te veel." De manager van het filiaal zegt open te staan voor gesprek met de bezorgde Femke. "Dat is fijn, want dit kan echt niet langer", reageert ze. "Het is mooi dat ze in gesprek willen, maar het resultaat daarvan wil ik nog wel zien."