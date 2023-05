De Jong en Van Nistelrooij benoemen pijnpunten en kijken vooruit naar AZ

Wat een feest had moeten worden werd een voorlopige deceptie. PSV liet een uitgelezen kans liggen om plek twee veilig te stellen. Na afloop moesten Luuk de Jong en Ruud van Nistelrooij de wonden likken. De oorzaak van het gelijkspel werd geanalyseerd maar er werd ook al gekeken naar de cruciale wedstrijd volgende week tegen AZ.

“Daar hebben we vaker last van”, vertelde Luuk de Jong na afloop. “De ruimtes op het veld worden groter en dan hebben tegenstanders van kleiner formaat, met alle respect, ineens het idee dat er iets te halen valt. Dat kan niet.”

“Drie momenten, drie goals”, analyseerde Van Nistelrooij heel simpel de nederlaag. Maar zo simpel was het natuurlijk niet in de praktijk. PSV was zeer matig en liet SC Heerenveen zien dat er wat te halen valt.

Het werd nog erger voor PSV met een derde Friese treffer. Toch kwam het terug tot 3-3. Stond deze wedstrijd symbool voor het huidige seizoen van de Eindhovenaren? “Het is wel een beetje de lijn van dit seizoen. Jongens richten zich ook weer op. Alleen kon je het hier afmaken, dat weten we volgende week pas”, zei de trainer al met de blik op volgende week zondag.

Van Nistelrooij bleef bij het feit dat het drie individuele fouten waren. “Dat we na de openingsfase wat terugzakken was niet het probleem. Dat is logisch en toen werd Heerenveen ook niet gevaarlijk. Maar door twee individuele fouten ga je met 2-1 de rust in.”

Daar stond de spits van de Eindhovense ploeg ook al bij stil. “We moeten beseffen waar we voor spelen. Het moet bij iedereen in zijn kop zitten. We laten het aankomen op de laatste wedstrijd maar ik heb er vertrouwen in. De tweede plek is super belangrijk.”

Tegen AZ moet PSV minimaal een punt pakken wil Ajax niet de Eindhovenaren nog in kunnen halen. Nog geen paniek, maar spannend wordt het zeker. “AZ-uit is een topwedstrijd. Daar moeten we naartoe leven. We moeten bij elkaar blijven en de rug rechten. We weten wat we moeten doen."

