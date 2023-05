Motorcrosser Jeffrey Herlings valt uit door technische problemen

Motorcrosser Jeffrey Herlings is zondag uitgevallen in de tweede manche van de Grand Prix van Frankrijk. Dat kwam door technische problemen aan zijn motor.

Herlings raakte in de beginfase van de tweede manche al opvallend snel achterop. Hij had problemen met zijn crossbril. Nadat hij die had ingewisseld voor een andere, bleek ook zijn motor niet in orde. Hij kon toen niet anders dan de motor in het rennerskwartier te parkeren.

De recordwinnaar uit Oploo was in de eerste manche nog als tweede geëindigd, maar door zijn nulscore in de tweede heat zat er in de daguitslag niet meer dan de negende plaats in. Hiermee heeft hij veel punten voor het wereldkampioenschap MXGP verspeeld. Hij staat nog wel op de tweede plaats in de WK-stand, maar zijn Spaanse rivaal Jorge Prado is verder uitgelopen. Het verschil tussen de twee motorcrossers is nu 24 punten.

Begin mei won Herlings nog de Grote Prijs van Spanje en boekte hij zijn 102e GP-zege. De vijfvoudig wereldkampioen (twee keer MXGP en drie keer MX2) is nu de motorcrosser met de meeste overwinningen in grands prix.