Boetes voor misstanden bij het slachthuis van Vion in Boxtel

De Vion-vestiging in Boxtel behoort tot de slachthuizen in ons land die het vaakst in de fout gaan. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de periode januari 2021 tot en met medio vorig jaar. Vijftien keer was er iets niet in de haak bij de slachterij in Boxtel. Landelijk zijn er tientallen boetes en waarschuwingen uitgedeeld aan slachthuizen.

De NVWA meldt niet per slachthuis welke tekortkomingen zijn geconstateerd. De instantie heeft het over dieren die soms niet goed worden bedwelmd voordat ze doodgemaakt worden. Verder is op een aantal karkassen de inhoud van darmen terug te vinden. Afhankelijk van de overtreding en bijvoorbeeld hoe vaak die gemaakt is, kan een boete van 1500 tot 20.000 euro opgelegd worden.

'Vion Tilburg zo goed als brandschoon'

De NVWA houdt verspreid over het land permanent toezicht bij 23 grote slachthuizen voor rood vlees. Hier worden varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden geslacht. Het gaat in onze provincie om slachthuizen in Boxtel, Tilburg (beide van Vion), Erp, Helmond, Geldrop, Someren en Den Bosch. Alleen de Vion-vestiging in Tilburg was ‘brandschoon’. Hier zijn sinds januari 2021 sowieso geen of nauwelijks misstanden aan het licht gekomen.

Bij Vion in Boxtel ging het vijftien keer mis in de meest recente onderzoeksperiode, de eerste helft van vorig jaar. In zes gevallen leidde dit tot een boete. Landelijk gezien werden in dat tijdsbestek ruim 26.000 controles uitgevoerd. Ze leidden tot 62 boetes en 70 waarschuwingen. Dat is minder dan het jaar ervoor. In de eerste zes maanden van 2021 werden nog 70 boetes en 92 waarschuwingen opgelegd. De NVWA heeft geen verklaring voor de daling.

'Het moet beter'

Desondanks stelt de inspecteur-generaal van de NVWA, Gerard Bakker, dat het te vaak misgaat en dat het beter moet. Zijn organisatie concludeert dat slachthuizen ‘op dit moment onvoldoende verantwoordelijkheid nemen.’

Toezichthoudende dierenartsen en inspecteurs moeten voorkomen dat het dierenwelzijn of de voedselveiligheid (verder) in het geding komt. Als zij zien dat het niet goed gaat, kan bijvoorbeeld de slachtlijn tijdelijk worden stilgelegd of een slachthuis worden aangesproken op het gedrag. Hiermee kan een boete of waarschuwing worden voorkomen. De NVWA maakt ook gebruik van cameratoezicht.

De Vion Food Group, waarvan de hoofdvestiging in Boxtel staat, kon nog niet reageren.