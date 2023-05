Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens

De gemeente Asten is het slachtoffer geworden van een digitale inbraak. In eerste instantie leek het te gaan om factuurfraude. Later werd duidelijk dat er ongeoorloofd toegang is geweest tot ongeveer 23.000 persoonlijke gegevens en andere bestanden. Dat gebeurde eind vorig jaar. Wie er achter de hack zat(en), is nog onduidelijk.

Ook is niet bekend wat er met de persoonsgegevens is gebeurd. Het is dus onduidelijk of er gegevens op straat zijn gekomen of bijvoorbeeld op het darkweb zijn beland. Dit is een deel van het internet dat niet direct vindbaar is door zoekmachines en waar veel websites en bezoekers anoniem zijn. Mocht blijken dat misbruik is gemaakt van 'gevoelige en herleidbare informatie', dan neemt de gemeente contact op met de gedupeerde(n).

Aangifte gedaan

De gemeente Asten zegt dat ze geschrokken is en ze heeft aangifte gedaan. Ook is het gegevenslek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gemeente heeft verder de veiligheidsmaatregelen nog verder opgeschroefd om de inbraak te beëindigen en herhaling te voorkomen. Ze laat ook weten dat er geen geld is overgemaakt aan degene(n) die achter de digitale inbraak zit(ten).

Volgens de gemeente hebben criminelen illegaal namen, adresgegevens en financiële gegevens, zoals bankrekeningnummers en burgerservicenummers, en kopieën van rijbewijzen, identiteitskaarten en/of paspoorten kunnen bekijken. De gemeente onderzoekt nog om welke gegevens het precies gaat. Dit kan enige tijd duren, zo meldt ze. Duidelijk is wel geworden dat ongeoorloofd toegang is verkregen tot privacygevoelige informatie in twee mailboxen. Inwoners, bedrijven en medewerkers wordt gevraagd uit voorzorg alert te zijn.

De fraude is eind vorig jaar aan het licht gekomen, maar pas nu naar buiten gebracht. Een gespecialiseerd bureau is ingeschakeld na de vermoedens van factuurfraude.